Ante problema de garrapatas piden fumigar espacios

Ciudad Juárez— Cuando en una vivienda se presenta el problema de proliferación de garrapata la solución no es llevarse del lugar a la mascota que la porta sino realizar la fumigación necesaria que termine con el ciclo de reproducción del parásito, así como atender al animal para que quede completamente limpio.

Lo anterior de acuerdo con la información dada a conocer por el departamento de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria II.

En días pasados El Diario documentó un caso ocurrido en la calle Cilicia del fraccionamiento Cerrada de Tarso, en el que una vecina identificada como Nely Oviedo denunció que en la vivienda contigua dos perras tenían garrapatas, y que su niña de cuatro años de edad sufrió la picadura de uno de estos parásitos.

Pese a que la denunciante sugería que los canes fueran retirados del lugar, el propietario de las perras aseguró que atendió el problema y mostró los recibos de la empresa fumigadora que acude a su domicilio cada tres semanas.

Pablo René Muñoz Contreras enseñó además el medicamento suministrado a sus mascotas, mismo que fue recetado por un médico veterinario y con el cual quedaron limpias del problema.

Aseguró que al día siguiente de que sus vecinos le externaron su preocupación, acudió la empresa Alfaros Fumigaciones a brindarles el servicio, se realizó otra cita a las dos semanas y está programada una tercera para los primeros días de octubre.

“El efecto del medicamento, según el veterinario, dura cuatro meses; los animales están protegidos por cuatro meses y si uno va y se acerca va a ver que están limpios completamente”, mencionó.

Para que los vecinos que realizaron la denuncia pública puedan tener la seguridad de que se le brindó la atención a las mascotas, René permitió que El Diario ingresara a su patio y observara a las dos perras de raza grande, las cuales se pudo ver se encuentran limpias de garrapatas y muestran un aspecto sano.

“La mayoría de la gente no entiende que existe un ciclo de vida de la garrapata, que es de 21 días, para que una garrapata pueda poner huevos tiene que llegar a su etapa adulta, si no, no puede, es imposible, cuando la garrapata llega a su ciclo de vida adulta, primero tuvo que haber pasado un proceso y es alimentarse de sangre, entonces si no consumió sangre y no llegó a su ciclo de vida adulta, nunca va a poder poner huevos, la mejor forma de cortar el ciclo de vida de la garrapata es impidiendo que llegue a la vida adulta”, explicó René quien es médico de profesión.

Dijo que aunque salgan más garrapatas, debido a que están en el suelo, se trata de parásitos nuevos que no llegarán a ser adultas, por lo que de esa manera se va terminando con el ciclo.

Por su parte Linda Sepúlveda, vocera de la Jurisdicción Sanitaria II, indicó que no es recomendable llevarse a los perros del lugar, ya que la garrapata busca alimento y al no haber un animal buscará alimentarse de los humanos.

“Por eso hacemos mucho hincapié en que no abandonen a los perros”, mencionó.

Sofía Juárez, esposa de René, agregó que cuando la niña sufrió la picadura de la garrapata, la familia de la afectada contaba con un perro de raza pequeña que vivía en el interior del domicilio.

Cabe mencionar que la madre de la menor mencionó que aunque no presentó ningún síntoma de posible rickettsiosis, en el Hospital Ángeles le proporcionaron medicamento preventivo y realizaron los estudios correspondientes para descartar la enfermedad.

Por su parte Muñoz Contreras indicó que los trabajadores del Sector Salud revisaron a los animales y tomaron muestra de la garrapata, sin embargo, en caso de que fueran portadoras de esa enfermedad, el resultado se hubiera dado a conocer en una semana, lo cual no sucedió debido a que ya transcurrió casi un mes.