Ante panteones llenos, nichos en iglesias

Ciudad Juárez.- En una ciudad en donde los panteones están saturados, la Iglesia católica ofrece nichos para depósito de cenizas en alrededor de veintitrés comunidades parroquiales.

El sacerdote Juan Carlos López, vocero de la Diócesis de Ciudad Juárez, dijo que los servicios que ofrecen son un apoyo para la comunidad fronteriza en una nueva modalidad; además, históricamente, es parte de la tradición y la fe católica tener restos en algunos templos.

“Nosotros no vendemos un servicio funerario, vendemos un servicio que corresponde a nuestra fe, y que intenta ser un auxilio y un apoyo para nuestras comunidades”, dijo el sacerdote.

El vocero explicó que los servicios de criptas son parte de la historia de la Iglesia católica. Desde hace décadas, los panteones eran espacios de descanso, que se distinguían de los camposantos de los no creyentes y de los cristianos; para los católicos la enseñanza es que la sepultura funge como un lugar de reposo en espera de la resurrección. “Es retomar y expresar nuestra fe, en esta dimensión en los lugares de reposo para nuestras cenizas”, dijo el sacerdote.

“En los templos muy antiguos, aquí en Ciudad Juárez, no hay panteón más que en la capilla de San José (…), en la Misión de Guadalupe, en la Catedral hay un espacio para la sepultura, en realidad no es algo nuevo, a lo mejor la novedad es que son para cenizas”, expuso el vocero de la Diócesis.

De acuerdo con el reporte de la Dirección de Limpia –de septiembre del 2022–, el panteón Colinas de Juárez tiene 136 mil 411 inhumaciones, en una superficie de 20 hectáreas divididas en 23 jardines. Actualmente, se encuentra inactivo para abrir nuevas fosas y sólo se realizan segundas inhumaciones.

El panteón municipal Chaveña tiene alrededor de 12 hectáreas de superficie, con 18 jardines y con un censo de 76 mil 560 inhumaciones, también está inactivo para nuevas fosas, sólo se realizan segundas inhumaciones, detalló la dependencia.

En el poniente de la ciudad, la parroquia San Vicente de Paul, ubicada en la colonia López Mateos, ofrece servicios de urnas desde el 2011. El recinto cuenta con 150 nichos dobles, pero de esa cantidad, el 80 por ciento ya está ocupado, detalló Fabiola Campos Blanco, asistente de la parroquia.

Los requisitos para obtener el nicho son el pago de un impuesto federal para el derecho de suelo, certificado de defunción, el permiso de cremación de la Fiscalía, y una copia de la identificación de la persona que hará el proceso, ya que al concluir se le dará el título de propiedad del nicho, explicó Campos Blanco.

Las criptas cuentan con dos urnas, y tienen un costo de contado de 16 mil pesos, y en pagos cuestan 18 mil pesos, se engancha con mil pesos y mensualmente se dan abonos de mil pesos; al concluir el adeudo puede hacer el depósito de las cenizas, dijo la entrevistada.

La otra manera de pago es dar de contado 8 mil pesos, el pago del impuesto federal, y una mensualidad de 500 pesos, de esa manera podrá dejar los restos de su ser querido, añadió Campos Blanco.

Explicó que la iniciativa de hacer un recinto para el reposo de los difuntos fue por parte del padre Omar Gutiérrez García, quien pensó en que era más económico, el lugar estaría cercano para la comunidad y era una forma de previsión en caso de una muerte repentina.

“Precisamente fue que era más económico y pues también porque donde quedaban era un poquito retirado, porque estaba el Señor de la Misericordia y San Lorenzo, entonces, para que la gente no tuviera que trasladarse hasta allá para visitar a sus difuntos, pues tuvo esa idea de hacerlas aquí y que tuvieran un costo más económico también para el sector”, detalló la entrevistada.

Añadió que el sector en donde se ubica la parroquia es humilde y se han presentado casos en que las familias no tienen para pagar, por ese motivo el párroco Alejandro Martínez es quien valora la situación y decide la forma en que puede apoyar.

Dijo que en el recinto sólo se tienen cenizas de personas que fallecen por enfermedad, o por otros motivos, ya que según los lineamientos de la Fiscalía, los cuerpos de las personas que fallecen por hechos violentos no se deben cremar.

En caso de que se quieran retirar las cenizas para cambiar de lugar tienen que pedirle permiso al párroco, al que se le debe presentar el pago del depósito, ya sea para un panteón, para otra iglesia o cripta, es decir, no se entregarán para tenerlas en el hogar.

Por su parte, vocero de la Diócesis de Ciudad Juárez, comentó que en la parroquia de San Felipe de Jesús, situada en la colonia Hidalgo, se permite dar un enganche para el pago de la urna, y el resto sería en abonos.

“Entendemos que no siempre la situación económica es favorable para todos, y aunque son económicas, en nuestros templos no siempre se pueden resolver inmediatamente. Yo tengo destinado pero para personas específicamente de mi comunidad parroquial, que sí es muy muy pobre y no tienen para pagar, y de llegar a necesitarse, hay un lugar para que lo ocupen cuando fallezcan sin necesidad de pagar nada, porque como sacerdotes conocemos a nuestra gente y sabemos que hay personas solas, muy pobres, y también tenemos que ofrecerles un espacio digno para que sus cenizas y sus restos reposen”, expuso el sacerdote.

vdominguez@redaccion.diario.com.mx