Ante nueva hepatitis infantil, ‘no hay que caer en terror’

De frente a la nueva hepatitis infantil de origen desconocido, el pediatra infectólogo Carlos Gómez Ponce llamó a los juarenses a mantener una cultura de prevención.

Asimismo, indicó que la Secretaría de Salud debe considerar la planeación de campañas de vacunación que en un futuro mitiguen desenlaces graves por la afección, misma que de forma oficial aún no ha sido detectada en Ciudad Juárez o el resto del estado.

El especialista en enfermedades infecciosas aseveró que la patología debe ser considerada como de “preocupación”, lo cual no implica la necesidad de un pánico generalizado. En tal sentido, expuso que los padres de familia deben tener una mentalidad activa cautelar y no reactiva, pues si bien la responsabilidad del Gobierno es garantizar la atención, la de la gente es evitar requerirla.

“Debemos considerarlo un riesgo medio, no es algo que debamos de pasar de una forma desapercibida, no todos los pacientes han tenido una evolución mala (con necesidad de un trasplante de hígado). Debemos considerarlo como algo de ‘preocupación’, pero no como algo que nos haga caer en terror”, expuso el profesional de la medicina, quien también es miembro del Colegio de Pediatría de este municipio.

Sentenció que la dolencia muestra diferentes indicios y es necesario que los papás confíen en expertos, por lo que agregó que si los responsables de los niños detectan manifestaciones de la presencia como coloración amarillenta de la piel y ojos (ictericia), orina oscura, fatiga, náuseas, vómitos y dolor abdominal, deben llevarlos a recibir atención para descartar o confirmar si se trata de esta rara condición clínica.

“Uno de cada 10, o dos, estarían con complicaciones. Como especialista en las enfermedades infecciosas, sé que la parte más importante es la prevención: no bajar la utilización del cubrebocas sobre todo en los espacios cerrados, estar atentos a los síntomas para evitar desenlaces más graves en un futuro”, apuntó Gómez Ponce, egresado del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Señaló que debe haber cautela.

“Los padres deben tener la confianza de ir con sus pediatras. Como Colegio de Pediatría estamos en una capacitación constante para enfrentarnos a estos retos.

Entonces, que tengan confianza y eviten la desinformación. La mayoría de las evoluciones son benignas y sí ha habido casos de fallecidos, pero deben tener confianza y, de ver un síntoma, hay que llevar a los niños a revisión temprana”, sentenció el médico.

Síntomas

• Coloración amarillenta de la piel y ojos (ictericia)

• Orina oscura

• Fatiga intensa

• Náuseas

• Vómitos

• Dolor abdominal

Medidas preventivas

• Uso de cubrebocas en los espacios cerrados o abiertos concurridos

• Estornudo ‘de etiqueta’

• Mantener una correcta higiene