Ante miles cierra Cruz su campaña

El candidato a la Presidencia municipal por la coalición Morena-PT, Cruz Pérez Cuéllar, cerró ayer su campaña ante miles de juarenses apuntando que ha enfrentado la campaña electoral más sucia de la historia.

El aspirante a la alcaldía encabezó el acto de cierre de campaña ante al menos 30 mil juarenses que asistieron a un predio a un costado de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, en la colonia Haciendas de las Torres Universidad, donde también se presentaron diferentes bandas musicales y Remmy Valenzuela como broche de oro.

“Ya estamos cerca de la elección, nos hemos enfrentado a la campaña más sucia de Juárez. Un Gobierno estatal panista que tiene 11 veces más dinero que Juárez y que no ha hecho nada por Juárez, se la pasaron de flojos y de repente se les ocurrió que venían elecciones y como no tienen nada qué presumir, comenzaron con la guerra sucia”, apuntó durante su mensaje en su acto de cierre de campaña al suroriente de la ciudad.

Dijo que salir a votar masivamente es importante para conseguir el plan C, planteado por el presidente López Obrador.

“Están temblando, por eso quieren, a través de una guerra sucia, que no vaya la gente a votar”, advirtió al público asistente ayer. “Sé que falta mucho por hacer y por eso estamos determinados a ir por otros tres años para trabajar con mucha intensidad y que vamos a tener mayoría en el Congreso, por eso el tema del plan C del que ha hablado el presidente López Obrador no es una ocurrencia, se trata de que la presidenta de la República tenga diputados que le ayuden y que no le estorben. Que Juárez tenga diputados locales que traigan más dinero. Por eso el plan C es tan importante”, mencionó.

El candidato de la coalición Morena-PT estuvo acompañado por la candidata del Distrito local 02, Leticia Ortega; Oscar Avitia, del 03; Rosana Díaz, del 04; Pedro Torres, del 05; Irlanda Márquez, del 06; Elizabeth Guzmán, del 07; Cuauhtémoc Estrada, del 08; Magdalena Rentería, del 09; María Antonieta Pérez, del 10. Además la candidata a síndica, Ana Carmen Estrada; en representación de la dirigencia estatal del Partido del Trabajo (PT), Pedro Matus y los candidatos a los distritos federales electorales en que se divide la ciudad, Daniel Murguía, Teresita de Jesús Vargas, Lilia Aguilar y Alejandro Pérez. También estuvieron el candidato suplente Héctor Ortiz, y la esposa del aspirante Rubí Enríquez.

El evento inició desde las 5:00 de la tarde, pero dos horas después iniciaron los discursos de los aspirantes invitados.

En su intervención, Pedro Matus en representación del Partido del Trabajo (PT) apuntó que no olvidarán el caso del allanamiento de la casa del candidato Cruz Pérez Cuéllar con que inició la campaña electoral en abril pasado.

“Su ineptitud y con metralla en mano van a la casa de nuestro candidato y sacan a todos los que estaban adentro. Esto no lo vamos a olvidar. Lo vamos a llevar al basurero de la historia, los vamos a meter a la cárcel”, dijo.

De acuerdo con el equipo de comunicación de la candidatura morenista a la Presidencia municipal, al evento asistieron alrededor de 30 mil personas.

Ante esa multitud el aspirante consideró que el evento no se trataba de un cierre de campaña, sino “más bien una fiesta de la victoria”.

Advirtió que este 2 de junio se estará jugando el destino de la ciudad y del país. “Se trata de rescatar la dignidad del pueblo de Juárez que ha sido traicionada por tantos que han gobernado”.

Pérez Cuéllar aseguró que presentará a la morenista Claudia Sheinbaum proyectos que cambiarán a la ciudad luego de que consiga ganar la elección por la Presidencia de la República.

“Les invito para que vayan todos juntos a votar, por otro lado para decirle bienvenida a la doctora Sheinbaum y les aseguro que con la excelente relación que tenemos le vamos a presentar proyectos para transformar Juárez”, dijo.

El aspirante invitó a la ciudadanía a votar por la opción morenista a la Presidencia municipal.

“Yo estuve 31 meses en las calles de Juárez tratando de transformar la ciudad y así pienso seguir”, apuntó. “Y a esos panistas que están de hipócritas y de cobardes lanzando la guerra sucia, desde aquí les digo que no lo van a lograr, que nuestra victoria va a ser histórica y su derrota será ejemplar. Nunca se les va a olvidar la derrota que les vamos a dar el 2 de junio y cuando vayan a votar sonrían porque vamos a ganar y porque les vamos a decir a esos corruptos, a esos cobardes, a esos hipócritas que a Juárez se les respeta, cabrones”, señaló al finalizar su discurso de cierre de campaña ayer.

