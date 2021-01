Ante llegada de Biden, piden a migrantes que no se dejen engañar por traficantes

David Cruz/El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- El nuevo gobierno de Joe Biden está trabajando en implementar un nuevo enfoque migratorio, pero hasta hoy las leyes no han cambiado en Estados Unidos, informó esta mañana Edgar Ramírez, agregado del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, al pedir a los migrantes que no creer en los traficantes de personas.

“A los migrantes que están pensando en viajar al norte a los Estados Unidos, o que ya iniciaron el viaje: ahora no es el momento de salir corriendo a la frontera. Por ahora, las leyes de inmigración de Estados Unidos no han cambiado. Por favor no crean lo que los polleros les puedan estar diciendo sobre la situación en la frontera”, dijo el funcionario federal a través de un comunicado de prensa difundido por el Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez.

Ramírez dijo entender que las personas pueden estar padeciendo dolor y dificultades, pero les pidió no perder su dinero y no arriesgarse a ser contagiados del nuevo coronavirus.

“Como estamos trabajando para implementar el nuevo enfoque de la Administración Biden, éste no es el momento de venir corriendo a la frontera. No pierdan su dinero. No aumenten su riesgo de contagiarse con el Covid-19 durante el viaje. No arriesguen su vida”, externó.