Ante la sospecha, es mejor prevenir

Ciudad Juárez— Al realizarse una exploración, “Valentina”, de 34 años, notó cambios en uno de sus senos donde localizó una bolita a la altura de la axila. Al principio tuvo miedo y evitó ir al médico, pues había temor de padecer cáncer de mama, sin embargo, se animó a ir y el diagnóstico fue positivo, contó Lourdes Tejeda, titular de Cancer Survivor A.C.

Por medio de las requisiciones 162032019, 097902020 y 165132021 vía Transparencia a Salud del Estado, se informó que su caso fue uno de mil 645 en Ciudad Juárez documentados desde el 2016 hasta el 2021: al inicio hubo 358; en 2017, 344; en 2018, 365; en 2019, 301; en 2020, 109 y en 2021 a la fecha otros 168.

Cada año, una de cada 10 mujeres diagnósticadas pierden la batalla contra la enfermedad, precisaron los indicadores oficiales. Ante ello y más en este Mes de la Concientización del Cáncer de Mama, tanto Tejeda como el Gobierno incentivaron a las fronterizas a no temer a la afección, sino a detectarla a tiempo para darle tratamiento.

A partir de los 20 años, explicó la directora de la A.C., se puede realizar la autoexploración de mamas de forma mensual, mientras que el examen clínico –explicó– debe hacerse al menos una vez durante el año a partir de los 25 años, y la mastografía cada dos años en las mujeres entre los 40 y los 69 años de edad.

A la enfermedad ‘no hay que temerle… hay que atenderle’

“Muchas veces tenemos los síntomas, pero por miedo no queremos ir al doctor para que no nos digan que tenemos cáncer y eso es algo que nos exponen mucho en los talleres, pero algo que nosotros decimos es que al cáncer no hay que temerle sino que hay que atenderle”, afirmó Tejeda, también sobreviviente.

Para aquellos que estén atravesando por una situación similar, pero no saben de qué manera proceder, abrió las puertas de su asociación a través del correo contacto@cscancersurvivor.org. Asimismo, facilitó su número telefónico: (656) 626-9220, para orientar a todos aquellos de la ciudad que así lo requieran.

A su vez, el Municipio dio a conocer que de lunes a viernes, de las 08:00 a las 15:00 horas, se brindan servicios de mastografías en los centros comunitarios de Palo Chino, entre Palo Huego y Palo Blanco; en Refugio Sánchez, en Esperanza Reyes número 115 y en Olivia Espinoza, en Olivia Espinoza número 2990.

En estos últimos dos inmuebles también se brindan servicios de ultrasonido mamario, y para acceder debe marcarse primero el teléfono (656) 737-0710 extensión 72505, en donde se asignará una cita oportuna con la intención de prevenir esta patología que mantiene presencia y cuyo tratamiento debe ser a tiempo.

