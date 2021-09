Ante falta de chips, proponen regularización de ‘chuecos’

Ciudad Juárez— Ante los problemas para fabricar autos nuevos que enfrentan empresas a causa de escasez de componentes, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) propone un programa de regularización de “chuecos”.

Jesús Manuel Salayandía Lara, presidente de Canacintra, recordó que comprar un auto nuevo en la actualidad es muy difícil y en las agencias de autos existe lista de espera de varios meses, por lo que un programa de este tipo ayudaría también a recaudar fondos.

“Es cierto que la industria automotriz se resiste siempre a cualquier regularización porque la gente no compra autos nuevos, pero en esa ocasión hay elementos para que no exista tanta resistencia, ya que hay desabasto de carros nuevos porque no hay microchips y otras piezas para armarlos”, expresó.

Salayandía Lara mencionó que los problemas que enfrenta la industria automotriz provocaron una caída en las exportaciones de vehículos nuevos al mismo tiempo que las ventas de los mismos cayeron en Estados Unidos, por lo que consideró que “es una gran oportunidad para generar recursos al estado”.

El líder de los industriales dijo que de acuerdo con estimaciones de organismos dedicados a la venta de autos usados, se estima que en Juárez hay al menos 50 mil unidades “chuecas”.

Si cada uno de ellos pagara unos 10 mil pesos la importación, da un total de al menos 500 millones de pesos por dicho concepto.

Sin embargo, resaltó que dichos fondos deberían quedarse en el estado, para ayudar a los problemas de deuda pública que tiene Chihuahua.

Dijo que dicha propuesta será presentada tanto al Gobierno municipal como al estatal entrantes.

Aunque la demanda de autos nuevos se incrementó hasta un 30 por ciento después de las dificultades económicas causadas por la pandemia, no existen materiales para fabricar las unidades y satisfacer esa demanda, comentó.

Tarsicio Carreón, presidente del Clúster Automotriz del estado de Chihuahua, informó que se tiene un atraso en las demandas de compra que esperan cubrir hasta fines del año próximo.

Recordó que actualmente la industria automotriz de todo el mundo está afectada por la falta de componentes eléctricos, como los semiconductores, al mismo tiempo que hay problemas para conseguir otras materias primas como aluminios y resinas, que se usan también para la fabricación de piezas metálicas y de plástico en autos nuevos.

