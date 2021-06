Anotan ‘Guerreros’ un jonrón

Cortesía / Los deportistas fueron condecorados con sus preseas

Ciudad Juárez— En medio de gritos y aplausos de sus padres y maestros, 26 niños y jóvenes juarenses fueron reconocidos por ganar el campeonato de una liga de beisbol para personas especiales en la que participan varios estados de la república.

Los ganadores portaron al cuello la presea que les fue impuesta por Jorge Mungaray, director de este torneo quien viajó desde la ciudad de Hermosillo, Sonora para realizar la premiación.

Mungaray explicó que el “Torneo muy especial” se realiza desde hace ocho años en aquella ciudad , pero debido a la pandemia, por segundo año consecutivo se hace de manera virtual, es decir; los equipos grabaron videos con las juagadas que realizan y posteriormente compitieron por likes en las redes sociales.

“El torneo empezó como un sueño, el último año en que fue presencial tuvimos 40 niños en una semana”, mencionó.

Las edades de los jugadores no tienen límite, van desde los 7 hasta los 30 años y son reclutados en cada ciudad por sus maestros, en esta ocasión participaron nueve equipos, dos de ellos de Juárez, este caso la premiación fue para “Guerreros” quienes entrenan con la Liga Villahermosa, mencionó.

“El mensaje que nosotros tratamos de dar es que los papás y todo mundo entienda que ellos no tienen limitación para hacer un deporte o cualquier actividad y en el campo se dan cuenta que ellos son los verdaderos campeones”, expresó.

Javier García Delgado de 20 años, uno de los jugadores, mostró su presea y expresó sentirse orgulloso de haber participado en el torneo.

“Estoy contento, me gusta jugar beis, correr en las primeras bases, entrenar y cachar, también me gusta batear, me gusta entrenar con mi profe y me la paso bien con él y con mis compañeros”, aseguró.

Luis Espinoza, entrenador de “Guerrero” explicó que los integrantes fueron reclutados a través de los Centros de Atención Múltiple (CAM) y posteriormente decidieron participar en la Liga Villahermosa que es la que les abrió las puertas.

“Ahorita ellos están muy entusiasmados porque volvemos otra vez a reunirnos ya después de casi dos años (sic) de lo de la pandemia, quieren volver y tienen muchas ganas de participar; el beisbol es algo que a ellos les ha marcado y les ha dejado algo en su vida”, destacó.

mgonzalez@redaccion.diario.com.mx