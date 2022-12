Anhela Lupita aprender a leer

Ciudad Juárez.— Lupita cumple hoy nueve años de edad, y aunque el regalo que siempre ha esperado es una bicicleta color rosa, asegura que su mayor deseo sería ir a la escuela.

“Sí me gustaría, es que no sé leer”, comentó mientras agachaba la cabeza después de que había mostrado una sonrisa y respondido afirmativamente al preguntarle si le gustaría ir a la escuela.

Ella junto con sus padres y su hermano de 10 años, viven en un edificio abandonado, en ruinas y sin techo, en un cerro de la colonia Ricardo Flores Magón.

Diana González, la madre de Lupita, dijo que junto con su esposo y sus tres hijos, llegó a Juárez hace seis años procedentes de Gómez Palacio, Durango y al buscar dónde pernoctar, encontraron la tapia en lo alto del cerro y la convirtieron en su hogar.

Sin embargo después se fueron a una casa prestada en la colonia Tierra Nueva donde se quedaron sus documentos y regresaron a la tapia pero, al no tener papeles oficiales no han podido conseguir trabajo ni inscribir a sus hijos en la escuela, según mencionó.

“Mis niños no van a la escuela porque se me perdieron sus papeles en Tierra Nueva y apenas agarró mi esposo trabajo y apenas voy a tratar de sacarlos para que entren en agosto; sí me dicen los dos que ya quieren ir a la escuela y que ya quieren ir a la escuela, pero tengo que sacar los papeles nuevos porque la señora con la que me había ido ya no vive donde mismo”, mencionó Diana González, la madre de Lupita.

Sin embargo, dijo que el tramitar nuevamente los documentos de los menores no es sencillo, debido a que ambos nacieron en el estado de Durango.

Dijo que Lupita, con sus ganas de aprender a leer ha acudido con una vecina que en ocasiones le enseña algunas letras, ya aprendió las vocales aunque se salta la e.

Además de los dos niños tiene un hijo mayor que vive en el Kilómetro 20, debido a que estuvieron un tiempo con él, dejaron la tapia y al regresar, les habían robado las pocas pertenencias que tenían, mencionó.

Miguel Ángel Velázquez Acosta, de 32 años de edad, padre de Lupita, asegura que tras un accidente que sufrió en una moto hace 10 años, ya no pudo doblar uno de sus pies y no puede tener un trabajo formal debido a que falta cada vez que tiene dolores.

“Sí puede trabajar pero lo corren de volada porque falta, se lleva hasta tres o cuatro días donde no aguanta el dolor, sin moverse de la cama”, dijo Diana.

Aunque tiene la secundaria, comprar una vivienda por pequeña que sea no es una opción ya que viven de los trabajos de mecánica que realiza, sin embargo asegura que nunca les ha faltado qué comer.

“Lo que yo quisiera es techar el cuarto para mis hijos porque nos robaron todo, nos fuimos un año con mi hijo el más grande y cuando llegamos se habían llevado todo, el calentón, la ropa nos la tiraron”, comentó Miguel.

