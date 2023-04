Andan sin placas 4 de cada 10 regularizados

Ciudad Juárez.— A dos semanas de que se amplió el programa de regularización vehicular impulsado por el Gobierno federal, cuatro de cada 10 unidades en el estado no han completado el proceso y carecen aún de placas de circulación.

De acuerdo con los datos ofrecidos por Víctor Hugo López Ortega, subdirector operativo de la Delegación del Bienestar, a nivel estatal 229 mil vehículos han sido registrados dentro del programa, de los cuales 96 mil no cuentan con placas, lo que representa el 41 por ciento.

En esta frontera, 79 mil 341 vehículos irregulares han sido registrados y apenas 41 mil tienen placas; es decir, el 48.3 por ciento de los automotores regularizados por la iniciativa gubernamental circulan sin identificación.

Informó que ayer el servicio de regularización en El Punto fue suspendido y las citas que se tenían agendadas serán atendidas “posteriormente”. La suspensión se dio luego de haberse detectado retrasos en el procedimiento de solicitud por parte del área de Atención Ciudadana municipal y no pudieron tramitarse a tiempo, explicó.

“El programa se encuentra trabajando regularmente, por lo que estamos listos para continuar realizando los trámites hasta el 30 de junio”, comentó el funcionario.

Los módulos colocados en Juárez son los que acumulan el 34.6 por ciento de los procesos a nivel estatal, dijo, pero regiones como Cuauhtémoc también presentan actividad importante, además de que varios municipios ya tramitaron los recursos derivados de los cobros de 2 mil 500 pesos por unidad.

El pasado 23 de marzo el presidente López Obrador anunció que el programa de regularización se extenderá por tres meses más.

De acuerdo con lo informado por el presidente, esta ampliación se hizo porque es una herramienta en el tema de la seguridad al poder contar con los registros de los automóviles.

“Hay delitos que se cometen en estos vehículos y no podemos identificar a sus auténticos dueños porque no están registrados, porque los ingresaron y luego los vendieron, cambió su propiedad y luego roban y le dan un mal uso. Al mismo tiempo, ayuda mucho a la gente porque son vehículos que se pueden comprar a bajo precio y se usan para llevar a los hijos a la escuela o para labores del campo en caso de las camionetas y no son caros para la gente”, consideró.