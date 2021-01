Anapra, en huelga de pagos a JMAS

Ciudad Juárez— Ante la negativa de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) por ofrecer una solución al problema de abastecimiento del vital líquido a los sectores de Puerto Anapra y Lomas de Poleo, vecinos de ambas colonias se declararon en huelga de pago, hasta que Gobierno del Estado cumpla con el acuerdo de ofrecerles servicio de calidad.

De acuerdo con los vecinos, la decisión de la huelga se debe a que la JMAS sigue sin cumplir la sentencia emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en enero de 2020, en donde se considera a la descentralizada violatoria del derecho humano al agua, al no garantizar líquido potable de calidad.

“Esta huelga es ante el incumplimiento en que ha incurrido el Gobierno del Estado a través de la JMAS; ellos se comprometieron a introducir tubería de agua potable desde Conejos-Médanos a Anapra, después de un tiempo realizaron un estudio para ver si era mejor tratar el agua, ese análisis tardó meses y nos dijeron otra vez que mejor instalarían la tubería, y en la última reunión que tuvimos con las autoridades semanas atrás, nos salieron con el descaro de que era mejor la planta tratadora”, comentó José de Jesús Durón, uno de los vecinos afectados.

“Ya no les creemos, sabemos que el gobernador ya nada más quiere sobrevivir con los gastos que tiene, él ya se va y no quiere invertir en ese compromiso, por eso llegamos a la conclusión de que si ellos no nos cumplen, ¿por qué tenemos que pagarles el servicio?, esperaremos al siguiente gobernador para que atienda la problemática y nos den una solución”, afirmó.

Son más de 5 mil familias afectadas

A finales de julio de 2020, vecinos de ambas colonias iniciaron una serie de plantones semanales al exterior de la oficina central de la JMAS en esta ciudad para exigir a la descentralizada un servicio de calidad, ya que aseguran que por años, se les ha vendido líquido salado a precio de potable, poniendo en riesgo su salud.

En agosto, los habitantes de Anapra realizaron una serie de pintas en diferentes puntos de la colonia para exigir a la descentralizada dar una solución a la calidad en el servicio.

Ante la desesperación por la falta de resultados, en septiembre pasado, los plantones se extendieron a las oficinas de “Pueblito Mexicano”, hasta diciembre de 2020, sosteniendo una serie de reuniones con personal de la descentralizada y del Gobierno del Estado.

Según los moradores de estas colonias, son alrededor de 4 mil 600 contratos los que se han visto afectados sólo en la colonia Puerto Anapra, mientras que se calcula que otras mil familias también han sufrido la falta de servicio de calidad en Lomas de Poleo.

“Nosotros vamos a estar vigilantes en caso de que se presente alguna represalia, si intentan cortes o recargos, vamos a proceder de manera enérgica, y responsabilizamos a la JMAS y directamente a Javier Corral de cualquier acción en nuestra contra”, aseguró Durón.

