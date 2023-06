Analizan sancionar a empresas que contraten transporte irregular

Ciudad Juárez.- Dentro de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo y Movilidad en el Congreso del Estado, existe el interés de conformar sanciones a empresas que contraten servicios de transporte de personal irregulares, de acuerdo con el diputado local Óscar Avitia Arellanes, integrante de esa mesa de trabajo.

“Lo que tenemos que garantizar es que se brinde un servicio de calidad, si para ello se tienen que generar sanciones a las empresas que contratan, habrá que hacerlo. Primero el interés ciudadano y generar ese tipo de regulación es necesario”, afirmó el legislador.

PUBLICIDAD

Dijo que la Comisión planea aprovechar el período de receso en el Legislativo estatal para trabajar en una iniciativa que considere sanciones a empresas que contraten este tipo de servicio.

“Este período de diputación permanente se generan grandes oportunidades para avanzar muchos temas para que, en los períodos ordinarios, poder avanzar este tipo de iniciativas”, dijo.

El jueves, el secretario de Gobierno estatal, Santiago de la Peña Grajeda, aseguró que apenas el 10 por ciento de los camiones de transporte de personal cumple con el año-modelo exigido por la Ley de Transporte estatal para su circulación, y que además se contemplan sanciones para maquiladoras que contraten unidades fuera de la regla.

“Les propusimos que tenemos que trabajar de manera coordinada y la corriente de pensamiento es que se tienen que hacer corresponsables por contratar unidades que no estén registradas o que no cumplan con lo que indica la ley. Por el momento la legislación no prevé sanciones, pero lo iremos trabajando”, apuntó.

“Claro que debe haber regulación al respecto, no puede circular ningún camión que no esté con los permisos y licencias necesarias. Como maquiladora, a lo mejor te exhiben las unidades que sí tienen placas y registros, es compartida la responsabilidad para que puedan garantizar el servicio”, insistió.

La semana pasada, el presidente de Index Juárez, Sergio Colín Chávez, dijo que a la Subsecretaría de Transporte estatal le corresponde verificar que todas las unidades que prestan ese servicio cuenten con placas y permisos.