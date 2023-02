Analizan retirar concesiones otorgadas a locales por Corral

Ciudad Juárez.- El secretario de Gobierno estatal, Santiago de la Peña Grajeda, abrió la posibilidad de volver a licitar la concesión de la segunda ruta troncal (BRT-2) que se le entregó a un grupo de empresarios durante la administración pasada.

“Estamos esperando tener la mejor solución y lo va a operar quien pueda darle mejor servicio a los usuarios; si es necesario licitar, eso se hará, y si es necesario que el Gobierno las operare directamente, eso es lo que estaremos haciendo”, comentó el funcionario.

Además, De la Peña Grajeda aclaró que no se proyecta concesionar la operación de esa línea a empresas foráneas, luego de rumores acerca de negociaciones con Autobuses del Oriente (ADO).

“No hay ni la propuesta ni la intención del Gobierno de traer a personas de fuera del estado para que operen estas concesiones”, dijo.

El funcionario consideró que la tarifa es un elemento importante, “sobre todo si se considera que desde hace 13 años la tarifa no ha tenido una evolución realista”.

En las reuniones que se han celebrado con el gremio transportista se han estudiado varias alternativas para la modernización del sistema de transporte público, entre ellas la del financiamiento, facilidades para enganches o que el mismo Gobierno estatal compre directamente los camiones.

Cada caso en particular

“Pero no todos los concesionarios tienen la misma condición, pues algunos sí son sujetos a créditos, pero otros no, por lo que habrá de analizarse cada caso en particular y ver en qué condiciones está Gobierno del Estado para saber si se pueden financiar”, dijo el funcionario.

Destacó que la fabricación de unidades nuevas se vio afectada por la producción de componentes electrónicos, entonces no existe la disponibilidad de camiones.

Los primeros días de febrero, concesionarios del transporte público señalaron que el plan que anunció la gobernadora María Eugenia Campos Galván debe contener fechas y acciones concretas, además de programas de financiamiento para la compra de vehículos nuevos.

“Se necesita financiamiento para comprar unidades, que el Gobierno ponga los camiones y nos los fíe y nosotros pagárselos al Gobierno. Es lo que en todos lados están haciendo”, consideró Matías Prieto, dirigente de la Unión Nacional de Transportistas (Untrac).

