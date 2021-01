Analizan proyecto de jardineras

Ciudad Juárez— Ante las quejas de vecinos de la colonia Ex Hipódromo e Hidalgo por la construcción de jardineras de lluvia realizadas con recurso del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, el director de dicho organismo, Sergio Madero, señaló que se analiza el proyecto para conocer las dudas e inconformidades de los afectados.

“Tenemos un grupo de seis personas inconformes que ha manifestado el ingeniero Trinana, que es el responsable técnico del proyecto. Este trabajo fue propuesto en la mesa interinstitucional en el que colaboró la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y se pasó por el tamiz del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) y que está desarrollando el área técnica de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS)”, dijo.

“Se ha llevado a cabo una socialización del proyecto con los vecinos, son sólo seis los que no acceden a los trabajos, así que se ha tenido que ir adaptando el proyecto a efecto de respetar los accesos de vehículos a las viviendas y otras peticiones que hacen los moradores. En el caso de los que no están accediendo, la intención es buscar que reubiquen esa infraestructura a otros espacios para tratar de captar el agua en otros lugares donde también pueda ser de utilidad; nadie está obligado a aceptar las jardineras, si ellos prefieren quedarse con el charco en lugar de con el jardín, no podemos obligarlos, como Fideicomiso no tenemos esa autoridad”, agregó.

A mediados del mes de enero, vecinos de las colonias Ex Hipódromo e Hidalgo solicitaron información sobre los permisos de construcción de dichas jardineras a diferentes oficinas municipales. La petición se habría realizado a través del abogado Víctor Manuel Reyes Gloria.

Por medio de diferentes oficios, el abogado solicitó la información a la Dirección de Desarrollo Urbano, Sindicatura, Presidencia Municipal y las propias oficinas del Fideicomiso en el puente internacional Zaragoza.

El abogado, quien se dijo afectado por las obras como un ciudadano en general, señaló que éstas estaban causando perjuicio directo de la comunidad y además restringían el derecho humano a la movilidad.

Respecto a esta situación, Madero Villanueva indicó que el Fideicomiso contaba con todos los permisos necesarios para realizar la construcción de la infraestructura, que tiene como finalidad captar el agua de lluvia y reintegrarla al subsuelo para evitar encharcamientos en diferentes esquinas de la ciudad.

A pregunta expresa de El Diario de si era posible conocer los documentos, el funcionario indicó que las copias de éstos serían solicitadas para posteriormente ser entregadas a través del área de Comunicación Social.

“Se cuenta con todos los permisos; se otorgó por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano una licencia provisional, hubo una solicitud para mayor información sobre esta autorización ante el Municipio para verificar que se respetaran los accesos a las banquetas para personas con discapacidad, ya se otorgó esa información en lo que nos resuelven lo respectivo a las licencias definitivas, hay una mesa de trabajo con el Municipio y el IMIP, en donde abordamos todos estos temas para poderlos resolver”, aseguró Madero.

En la avenida de Las Américas, como en las colonias Hidalgo y Ex Hipódromo, el Fideicomiso ha iniciado la edificación de jardineras de lluvia en esquinas comerciales y habitacionales con una bolsa de 71 millones de pesos.

Incluso con mantas afuera de sus hogares, algunos vecinos se han manifestado inconformes debido a que aseguran que los trabajos no fueron consultados.

elara@redaccion.diario.com.mx