Analizan operativo para vacunar a menores

Ciudad Juárez— Autoridades de El Paso y el Municipio de Juárez definirán este fin de semana si se implementa un operativo para vacunar a menores juarenses de 18 años en el puerto fronterizo de Tornillo.

La vacunación sería para la población en general, cuyo universo es de entre 70 y 80 mil menores, aunque algunos de ellos ya pueden estar vacunados en El Paso, debido a la situación de la frontera, indicó el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

Dijo que en caso de realizar el proyecto, personal del Municipio acudirá a los comités de vecinos para avisar a los padres de familia que deseen vacunar a sus hijos.

“Hay muy buena disposición de las autoridades de El Paso, de todos… particularmente del juez Samaniego, que es el jefe del Condado de El Paso, entonces espero tener buenas noticias más tarde”, declaró ayer.

Reiteró que en esta jornada de vacunación, además de los hijos de los empleados de la maquiladora, se podrán inmunizar los que deseen.

Pérez Cuéllar mencionó que este fin de semana se conocerá si se realiza o no este operativo en Tornillo.

Agregó que por el lado de México en este proyecto participarían Index y el Gobierno municipal.

“La lógica en la que estamos es que las vacunas que nos puedan facilitar, porque nosotros no tenemos en México. Si son 10, 20, 30 mil, pues son 30 mil menores que no se hubieran vacunado; ya estamos muy protegidos en la frontera, pero no estorba estar más protegidos”, señaló.

El alcalde dijo que en Juárez hay entre 70 y 80 mil menores en edad de inmunizarse, “pero evidentemente muchos seguramente ya están vacunados porque somos comunidad fronteriza, mucha gente tiene la posibilidad de cruzar, otros a la mejor no quieren hacerlo o los papás no quieren”.

Estimó que serían unos 30 ó 40 mil los que desearían vacunarse.

“La industria maquiladora se encargaría de los hijos de los trabajadores y nosotros lo haríamos a través de la estructura social y comunitaria, a través de los comités de vecinos y a población abierta, inclusive si es población que no está dentro de los comités”, sostuvo.

Afirmó que el Municipio también colaboraría con camiones para trasladar a los menores a Tornillo.

“Es lo que hemos ofrecido, apoyar de manera logística con todo lo que se necesite para tener una buena vacunación”, declaró Pérez Cuéllar.

