Analizan la Ley Estatal de Transporte

Ciudad Juárez.— En un intento por reformar la Ley Estatal de Transporte, concesionarios, usuarios, regidores y representantes de grupos ciudadanos se dieron cita con autoridades en el Museo de la Rodadora para analizar la legislación vigente y hacer propuestas de mejora para brindar servicio más eficaz a la ciudadanía y mantener regulaciones óptimas.

El evento fue coordinado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) y la Dirección Estatal de Transporte; se instalaron cinco mesas de trabajo para atender las propuestas de colectivo urbano, plataformas digitales, servicio de personal, transportistas de carga y taxis, para definir qué aspectos de la ley vigente deben mantenerse o ser modificados.

Como parte de las propuestas a mejorar en el ramo de transporte público, se pidió ampliar el año modelo de 10 a 15 años, aceptar transferencias de concesiones, realizar un ajuste a la tarifa, que las concesiones nuevas a otorgarse se distribuyan entre los permisionarios que ya operan la ruta, que el Gobierno genere una escuela para choferes, que se apliquen pruebas antidoping recurrentes a los operarios, revisar el fondo de contingencia, excluir como causa de cancelación de concesiones las faltas reiteradas de los conductores e incrementar la supervisión de las líneas.

También se pidió mejorar el tema de las vueltas izquierdas de la troncal dos, eliminar los vialetones instalados para el sistema de transporte, establecer paraderos a nivel de banqueta, uniformar a los choferes, instalar sistemas GPS a las unidades, mientras que personal de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) solicitó respetar las horas de servicio que se brinda a los estudiantes y docentes de Ciudad del Conocimiento (CU) y ampliar la cobertura en la zona.

En el caso de los transportistas de materiales, solicitaron reformas a la tarifa para la movilidad de sus cargas; mientras que taxistas propusieron uniformar el año modelo en todos los rubros a diez años y que se les permita constituirse como personas morales (empresas). Asimismo, los representantes de plataformas digitales pidieron ser integrados al padrón de transportistas, como una oportunidad de entrar en la regularidad.

Este ejercicio se realizará también el próximo martes en el museo Semilla de Chihuahua y posteriormente se hará un foro de conclusiones encabezado por la gobernadora para definir un paquete de propuestas, que después se enviará al Congreso del Estado para su análisis y posible aprobación.

Alberto Reyes Rojas, secretario general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en Ciudad Juárez, indicó que las propuestas externadas en el ejercicio de ayer buscarán mejorar el servicio en la ciudad, por lo que una vez publicado el documento oficial por parte de las autoridades, todos los participantes deberán acatarlo “al pie de la letra”.

“Felicito al Estado por este ejercicio, en la ley vigente aprobada desde el 2020 no se tuvo a consideración a todos los actores del servicio de transporte; algunas propuestas que también se analizaron fueron darle celeridad al tema de renovación de concesiones y plaqueo, y algo muy importante, que es el registro de concesionarios para evitar que anden fuera de la ley. Es un hecho que al tener un documento oficial aprobado tras la realización de estos foros no hay vuelta atrás y deberemos acatarlo sí o sí, porque ya participamos y se tomaron en cuenta las propuestas y sólo queda aceptar la responsabilidad”, comentó.

Gabriel Valdez Juárez, titular de Sedue, explicó que una vez terminado el ejercicio, el Gobierno del Estado entrará en la etapa de análisis, ya que no todo lo recibido puede ser peticiones de derechos, sino que debe existir un equilibrio para establecer compromisos y sanciones para quienes no cumplan. Asimismo, reiteró que la ciudadanía que no pudo asistir al evento pero desea hacer llegar sus propuestas, puede hacerlas llegar a través de redes sociales de la Secretaría y vía telefónica a los números oficiales (656) 629-3300 y (614) 429-3300.

Piden más camiones para el Valle de Juárez

Durante la realización del foro de propuestas para la Legislación de Transporte de Chihuahua, usuarios solicitaron más camiones para cubrir la necesidad del servicio en el área del Valle de Juárez.

El secretario de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue), Gabriel Valdez Juárez, y el director estatal de Transporte, Ricardo Tuda, fueron abordados por un ciudadano proveniente del poblado de San Agustín, quien denunció en medio del foro la problemática que viven los habitantes del área del Valle, al no contar ni siquiera con servicio adecuado.

“Yo sólo soy un ciudadano, no vengo aquí de negocios, ni nada de eso, sólo quiero que haya más transporte en el Valle, sólo tenemos un camión que va hasta el Centro y se regresa y ya no pasa otra vez; antes habían dos, pero mataron a uno de los operadores y nos dejaron sólo un bus, yo no sé por qué no destinan más unidades”, señaló Arturo Palafox.

“Vine con un grupo de adultos mayores a otra cita, pero me notificaron que estaba este foro y quise venir para hacer esta petición porque quiero que se haga algo para bien; me parece bien que hagan este tipo de eventos porque si uno no dice nada, pues entonces no se hace nada, y ojalá puedan resolver mi problema”, agregó.

Ambos funcionarios se comprometieron a revisar la frecuencia para la zona del Valle de Juárez, con la intención de dar una solución a los pobladores de esa región del estado.

Capacitarán a choferes

En alianza con organismos como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) y el Instituto de Capacitaciones para el Trabajo de Chihuahua (Icatech), la Dirección de Transporte buscaría establecer por ley que los operadores de camiones de colectivo urbano y personal sean capacitados en aspectos como control de emociones, antiestrés y hasta primeros auxilios.

Como parte de las mejoras que se pretende hacer a la Ley Estatal de Transporte, los conductores de camiones de colectivo urbano y personal contarían con mejores capacitaciones para obtener su licencia, por lo que las autoridades buscarían establecer una alianza con Icatech y Conalep para implementar dichos cursos.

“Si bien las capacitaciones son obligatorias, no hay actualmente quién las certifique; ya tenemos una alianza con Icatech y Conalep, para que una vez que estemos ya con las propuestas de mejora, hagamos un convenio con ellos para que se realicen. Espero que sea a la brevedad posible, para que de la mano con la autoridad mejoremos el trato que se le da a la gente”, comentó el director estatal de Transporte, Ricardo Tuda Vargas.

De acuerdo con el funcionario, algunas de las capacitaciones que se busca impulsar son aquellas relacionadas con la atención del estrés, manejo de las emociones, ataques de pánico, conducción de unidades y primeros auxilios.

“El chofer experimenta muchas horas en el tráfico, lo que afecta su salud mental y personal, tenemos que tratar de ser empáticos con ellos, y la mejor manera es aportar herramientas para que su bienestar emocional no se vea afectado de manera crónica y pueda ir sacando su lado humano”, agregó.

Por su parte, Luz Gómez Sánchez, jefa de Acción Centro-Oeste del Icatech, indicó que el programa de capacitación a transportistas en Ciudad Juárez es un programa que se ha venido replicando en los últimos cinco años, instruyendo a casi 7 mil 277 personas en manejo del estrés, prevención de adicciones y equidad de género.

El curso para operadores de transporte tiene una duración de 40 horas, en las que se le brinda al chofer una plática sobre manejo de las emociones, atención al cliente, inclusión, equidad de género y prevención de las adicciones; mientras que el curso especializado para manejo del estrés tiene una duración de 12 horas, donde se le brinda a los transportistas pláticas sobre marco legal, seguridad e higiene, operación de las unidades y control de emociones.

Según las cifras de Icatech, en 2018 se capacitaron a 495 choferes, mil 682 fueron en 2019, 2 mil 256 en 2020, y 2 mil 295 en 2021; en lo que va del presente año, 549 operadores de transporte público y de carga han completado sus cursos.

Retomarán instalación de GPS a unidades

A partir de abril, la Dirección Estatal de Transporte buscaría contar con las plataformas y equipos de monitoreo necesarios para retomar la iniciativa de instalación de dispositivos de geolocalización (GPS) a las unidades de colectivo urbano de Ciudad Juárez, que permitan, entre otras cosas, tener un mejor control sobre el servicio que se presta a la ciudadanía.

De acuerdo con el titular de la dependencia, Ricardo Tuda Vargas, en estos momentos la autoridad se encuentra en el proceso de adquisición de una plataforma para Juárez que permita hacer un monitoreo en tiempo real de las unidades del transporte urbano.

“En Chihuahua existe esta plataforma que en Juárez nunca hubo realmente, estamos solicitando la partida presupuestal para que se pueda presentar la plataforma y tener un mejor control”, comentó.

Tuda Vargas destacó que existe la voluntad del Gobierno del Estado para reforzar la inspección del servicio de transporte público y de personal; sin embargo, el recurso humano de la dependencia se encuentra limitado, lo que ha provocado que el sistema haya caído en una situación “caótica” en la ciudad, razón por la que se buscaría tener un mejor monitoreo de las frecuencias y trayectos de las líneas a través del GPS.

“Con esta tecnología podemos determinar la hora en la que el camión deja de dar la última vuelta, es bien sabido que eso es un problema en todo el estado, donde a partir de las siete u ocho de la noche, incluso más temprano, dejan de circular las unidades. Con este monitoreo verificaremos al momento quién no está cumpliendo, quién está invadiendo una ruta y las frecuencias”, dijo.

Según la última actualización proporcionada por la Dirección de Transporte, el pasado 19 de enero del 2021 la instalación de GPS a las unidades de colectivo urbano tenía un avance del 46 por ciento, teniendo en cuenta que la frontera contaba hasta esa fecha con más de mil 200 ruteras. La entonces titular de la dependencia en la Zona Norte, Tania Amaya, señaló que algunas de las líneas que se habían sometido a ese proceso en la frontera fueron la 1A, 5B, Poniente Sur, 5A, Oriente-Poniente, Permisionarios Unidos II, 3B y Universitaria.

El proceso para la instalación de GPS a las unidades de transporte público fue anunciado desde diciembre del 2018; posteriormente, a finales del 2019, la Secretaría General de Gobierno publicó la licitación SH/LPE/170/2019 para la adquisición de mil plataformas de monitoreo y garantizar así un control de los camiones en Juárez y Chihuahua por medio de geolocalización.

La instalación de dicho dispositivo forma parte de un requisito establecido en la Ley General del Transporte que entró en vigor en 2020, donde se establece la incorporación de un sistema de innovación tecnológica para georreferenciar las unidades de transporte público de pasajeros y vigilar el cumplimiento de los recorridos.

El documento indica que como parte del esquema de regulación innovadora de obligaciones tecnológicas, la reforma considera el establecimiento de programas de optimización, sistematización y digitalización de sus procesos administrativos.

Asimismo, señala que los sistemas que se incorporen también se integren a las bases de datos de las dependencias que estarán involucradas en el modelo de transporte.

Se indica que los concesionarios tendrán la obligación de adoptar políticas de estrategia digital, uno de cuyos objetivos será fomentar un cambio de cultura para que el Gobierno utilice las tecnologías de la información y comunicación para fortalecer los servicios.