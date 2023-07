Analiza la SEyD sanción para maestro

Ciudad Juárez.- La Subsecretaría de Educación y Deporte (SEyD) analiza la sanción que se aplicará al maestro de primaria que fue arrestado el martes por presunto maltrato a un alumno, dijo Maurilio Fuentes Estrada, titular de la dependencia.

De acuerdo con el comunicado que difundió la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), los agentes atendieron un llamado donde reportaron un caso de maltrato infantil en un plantel educativo ubicado en el cruce de las calles Senderos de Mendizabal y Senderos de Pamplona, del fraccionamiento Senderos de San Isidro.

Al arribar se entrevistaron con la quejosa, quien manifestó que su nieto le habló por teléfono para señalarle que su profesor lo había golpeado. Al escucharlo muy asustado hizo el llamado a la autoridad, por lo que los policías se entrevistaron con el niño, quien denunció que su profesor lo había golpeado con el puño en la cabeza, y ante el señalamiento directo procedieron a la detención de Erick M. O., de 42 años.

Fuentes Estrada dijo que, de acuerdo con la investigación que realizó Marisa Cardona, titular del departamento de Convivencia Escolar, el hecho ocurrió cuando el menor no hizo caso a las indicaciones del docente, quien se desesperó y al ir por él, lo estrujó.

Mencionó que, según se indicó, el alumno, al igual que sus hermanos, es reincidente en conductas negativas dentro de la primaria José Vasconcelos; sin embargo, dijo que el docente no debió haber perdido la paciencia, por lo que el departamento jurídico analiza la sanción administrativa, la cual se determina dependiendo de la gravedad del caso. Sólo en hechos graves es cuando se da la baja definitiva.

Hasta ayer ya habían transcurrido 24 horas del arresto y los padres del estudiante no habían ratificado la denuncia ante la Fiscalía de Distrito Zona Norte, por lo que, al no acudir en las siguientes 24 horas, el profesor quedaría libre, pero la investigación de la SEyD continúa.

“El comentario que me hace la maestra es que parece que el niño es muy inquieto, de los que no se pueden controlar fácilmente, y que incluso ya tenía una conducta no adecuada en la escuela, y creo que parece que algunos de los hermanos de él también han tenido problemas”, comentó el funcionario.