Analiza Fiscalía posibles desfalcos en el municipio de Guadalupe

Guadalupe, Distrito Bravos— La Fiscalía Anticorrupción del Estado analiza la información aportada el pasado martes por Miguel Ángel Amaya Alvillar, entonces alcalde en funciones del municipio de Guadalupe, Chihuahua, contra Fausto González Pérez, presidente municipal y quien busca la reelección por el partido Morena para un segundo período, informó el vocero de esta Fiscalía, René Medrano.

“Solo se presentó la denuncia, aún no se asigna el número de carpeta de investigación ya que estamos apenas en el RAC (Registro de Atención Ciudadana)”, dijo el portavoz.

Detalló que una vez que el denunciante presentó la denuncia formal de hechos se inicia el análisis de la información para determinar si los mismos ameritan iniciar una carpeta de investigación.

“Lo primero es determinar si procede, y lo más importante es si la Fiscalía Anticorrupción es la autoridad competente para perseguir el delito”, explicó.

Los conflictos al interior de la Presidencia municipal surgieron la semana pasada, después de que Amaya Alvillar asumiera el cargo como alcalde en funciones y tuvo acceso al estado financiero de varias dependencias municipales y a las que no tuvo acceso cuando fungía como secretario del Ayuntamiento, según declaró a El Diario.

Cuando su esposa intentó asumir el cargo de presidenta honoraria del DIF Municipal, le negaron el acceso, lo que sorprendió al alcalde Amaya. Cuando investigó, se percató de una serie de irregularidades en las que presuntamente incurrió la que fue presidenta, Aidé Barbosa Cadena.

Además, dijo, encontró otras irregularidades en diferentes áreas y así lo expuso en la sesión extraordinaria de Cabildo del 9 de mayo; el lunes 13, cuando iba a presentar mayores pruebas de sus señalamientos ante los regidores en la sesión ordinaria de Cabildo, el candidato y alcalde con licencia irrumpió en el edificio administrativo y “tronó” la sesión, para después regresar al cargo de elección popular.

“Estoy muy enojado con la administración ante el descaro que han tenido en desfalcar el municipio, hay una razón por la cual no me entregaron el DIF, creí que era porque mi esposa era la representante ante la Asamblea Municipal y no es así. Del DIF han robado como no tienen una idea y lo voy a acreditar”, aseveró.

“No voy a permitir que sigan amenazando a los empleados del municipio cuando yo he sido claro, no estoy de acuerdo con que se le falte el respeto a los trabajadores, ellos son libres de ir a caminatas o apoyar a cualquier candidato, sé que esto tiene consecuencias pero quiero irme con la conciencia tranquila y que ustedes sepan que en mis manos estuvo hacer algo y lo hice y no estoy dispuesto a que le sigan robando al pueblo”, aseveró.

lsosa@redaccion.diario.com.mx