Analiza Ecología daño ambiental

Ciudad Juárez— La Dirección General de Ecología analiza el daño ambiental que se generó por el incendio de la tarimera de la colonia Reforma, y con base en ello se aplicará una sanción económica, afirmó la titular de la dependencia, Margarita Peña Pérez.

Mencionó que la empresa “Maderas y Embalajes Roqueza” contaba con un estudio de impacto ambiental condicionado, cuyo plazo para corregir las observaciones que hizo la dependencia vencía el 24 de junio.

“La inspección se hizo el 24 de mayo, fue la última inspección y no se le entregó el documento porque se le dieron algunas recomendaciones, entre ellas que no tuviera tanto acumulamiento de madera y aserrín, que no invadiera la vía pública, porque sacaba las tarimas a la banqueta”, explicó Peña.

El estudio de impacto ambiental es para evitar daños al medioambiente por la operación de la empresa, en este caso la fabricación de tarimas de madera, añadió la funcionaria.

“El impacto ambiental se le dio condicionado, y se le dio un tiempo prudente para que haga las modificaciones; en este caso no se hicieron, por eso no le había entregado el permiso”, mencionó.

El plazo para atender las observaciones de Ecología era el 24 de junio, indicó.

Peña anotó que por el fuego del siniestro, la dependencia analiza la multa que se aplicará por el daño ambiental.

“Por las emisiones del incendio se van a calcular los daños y otorgarle una sanción, los daños son de acuerdo con las medidas del terreno, la cantidad de material acumulado, el tipo de materiales… todas esas variantes se manejan para calcular el impacto ambiental; cuando se tenga se va a sancionar, la sanción depende del impacto”, explicó Peña.

