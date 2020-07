Amplían otro mes restricción para la venta de alcohol

Ciudad Juárez— La restricción en el horario de venta de cerveza se mantiene durante el mes de julio y de manera indefinida debido a la contingencia sanitaria, indicó Joel Gallegos, titular de la Secretaría de Gobierno.

Lo anterior luego de que se había mencionado que, con el inicio de este mes, la venta de alcohol en envase cerrado podría volver a su horario habitual, sin embargo, se mantendrá de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, indicó el funcionario.

“Se va a ampliar por un mes más, pero no podemos saber en qué momento regresará la normalidad en horario de venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado porque no podemos prever el comportamiento de la pandemia y mientras se respete la no movilidad de las personas y los lineamientos que han establecido las autoridades sanitarias estatales tendremos la oportunidad de regresar a la normalidad, por lo pronto las circunstancias nos obligan a sostener la restricción”, mencionó.

Fue el pasado 12 abril cuando entró en vigor esa disposición oficial con base en el artículo lll de la Ley Federal de Alcoholes, la cual fue publicada en el Periódico Oficial del Estado.

La disposición tiene el propósito de evitar la alteración al orden público y a la seguridad pública durante la contingencia sanitaria por el Covid-19; también se pretende evitar los contagios que se puedan ocasionar al realizar reuniones privadas en las que se consuma alcohol y no se respete la sana distancia.

Gallegos dijo ayer que el semáforo naranja permanecerá por al menos 10 días más, pero la restricción podría continuar según evolucione la pandemia.