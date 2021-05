Amplían horarios y aforo desde mañana

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- Con el cambio al semáforo amarillo en el estado de Chihuahua, a partir de mañana bares y centros nocturnos podrán operar con restricciones, mientras que restaurantes, hoteles, supermercados, tiendas departamentales y salones de eventos aumentarán su aforo.

Y aunque las nuevas medidas anunciadas por el secretario de Salud, Eduardo Fernández Herrera, fueron consideradas por el sector empresarial como “un avance”, aún dejan dudas sobre la correcta operación de sus negocios, las cuales esperan les sean aclaradas en el transcurso de la semana.

De acuerdo con el semáforo presentado, a partir de mañana bares podrán reabrir a un 30% de su aforo, mientras que restaurantes aumentaron su capacidad al 50%, al igual que los salones de eventos; en tanto que hoteles también incrementarán su número de visitantes hasta el 60%.

Rogelio Ramos Guevara, presidente local de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y de la Asociación de Hoteles y Moteles de Juárez, indicó que las medidas implementadas pretenden emigrar al estado a “la normalidad sin que sufra la salud”, pero buscando resarcir el daño causado a los establecimientos.

“De cualquier manera es un avance, todos sabemos que vamos a estar restringidos y, si cumplimos con las normas, conforme se vayan abriendo las autorizaciones se irá aliviando un poco la carga que tenemos sin ingresos”, dijo.

En el caso de hoteles, además de ampliar su aforo de huéspedes, sus áreas comunes también se vieron beneficiadas al permitirse una capacidad limitada al 50%.

Fernández Herrera explicó que otra de las modificaciones era que establecimientos como spas, restaurantes o gimnasios que se encontraran dentro de espacios de hospedaje obedecerán las reglas aplicables específicamente para sus giros, con la intención de que no haya excepciones de horarios o restricciones.

Otro de los sectores más beneficiados fue el restaurantero, pues además de incrementar su aforo se amplió su horario de operación. También se autorizó un máximo de diez personas por mesa y, según el funcionario estatal, se eliminó la restricción de una permanencia máxima de tres horas por comensal.

Martín García, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) de Ciudad Juárez, consideró que aunque el regreso al color amarillo significa un avance, aún existe un serio impacto al gremio a consecuencia de la semaforización.

“Ya hemos pasado por estos procesos, el que ahorita podamos crecer el aforo al 50% y cerrar a las 12:00 de la noche nos va a ayudar a mejorar las condiciones en las que veníamos trabajando en las últimas semanas”, dijo.

Añadió: “Sí es favorable, pero también hay que decirlo, con la semaforización nuestro gremio ha sido muy golpeado, aún quedan algunas dudas. En nuestro caso mantendremos algunas restricciones hasta que no se publiquen en el Periódico Oficial del Estado y no se quede todo nada más en declaraciones”.

Bares, cantinas y centros nocturnos fue otro de los gremios beneficiados con la transición al color amarillo, pues tras permanecer semanas cerrados podrán reabrir a partir de mañana con aforos del 30% y suspendiendo actividades a la medianoche, todos los días.

Francisco Aguirre, dirigente de Ciudadanos Unidos y propietario del Club Evolution, señaló que aunque las nuevas restricciones les permiten abrir sus negocios, no están de acuerdo con la limitación del horario.

“Lo bueno es que esto ya está pasando y vamos a poder trabajar aunque sea limitado, pero no estamos de acuerdo en que no nos permitan usar las terrazas o que nos cierren a las 12:00, porque nos restringe demasiado, parece que le dan más apoyo al clandestinaje que a nosotros”, dijo.

Salones de eventos, jardines, haciendas y granjas podrán funcionar con un aforo del 50%, sin superar las 300 personas, sin uso de áreas infantiles y con todos los protocolos de higiene, además de que también deberán cerrar a la medianoche todos los días.

En el caso de eventos masivos, éstos podrán realizarse con una capacidad del 30% sin superar las mil personas en espacios abiertos y respetando las medidas de seguridad y sanidad.

Israel Iracheta, del grupo Salones Unidos de Juárez, señaló que cualquier avance es valorado por el gremio, sin embargo, resaltó que aunque se esperaba un regreso al color amarillo, las nuevas medidas no fueron lo que se deseaba.

“Hemos tratado de cumplir a toda costa con todo; no ha sido fácil, a veces los clientes no lo entienden y eso genera un poco de impotencia porque no podemos darles lo que esperan de nosotros. Este cambio nos da esperanza para poder seguir trabajando y que las personas vuelvan a confiar en nosotros”, dijo.

Los centros comerciales tendrán un aforo no mayor al 50%, al igual que cada uno de sus locales. Establecimientos no ubicados en estos espacios podrán contar con una capacidad de hasta 65%, aplicando las medidas de prevención contra coronavirus.

Las tiendas de autoservicio deberán ajustarse a las restricciones de aforo, según la dimensión de su local, en tanto que cines e iglesias podrán funcionar con una capacidad de 50%, parques con un aforo del 65% y casinos con un aforo de 30%, según dieron a conocer las autoridades.

(Eduardo Lara / El Diario)