Ampliación de semáforos, necesaria por ajustes en BRT: Seguridad Vial

Ciudad Juárez.— La Coordinación de Seguridad Vial indicó que aunque la instalación de más semáforos a lo largo de la avenida Tecnológico y Paseo Triunfo de la República pudiera provocar confusión en algunos guiadores, dichos señalamientos son necesarios para la seguridad de automovilistas y peatones.

El número de semáforos colocados a lo largo de ese tramo se ha duplicado en las últimas semanas tras la habilitación de varios de ellos derivados de la adecuación de la segunda ruta troncal.

PUBLICIDAD

De acuerdo con un estudio realizado por Desarrollo Económico del Norte (DENAC), el número de semáforos instalados a lo largo del corredor troncal se incrementó de 28 a 54, sólo en el tramo del aeropuerto a la avenida De las Américas, es decir, que tras la implementación de la BRT-2, se adicionaron 26 semáforos a vialidades como Tecnológico y Paseo Triunfo, principalmente por la habilitación de retornos y señalamientos para peatones.

Sobre si esta situación podría generar más accidentes debido a la confusión de guiadores o embotellamientos, el coordinador de Seguridad Vial, César Tapia Martínez, indicó que aún cuando la instalación de los nuevos semáforos podría provocar confusiones, éstos eran necesarios para permitir a los peatones cruces más seguros y abordar las estaciones del ‘Juárez Bús’.

“La ciudadanía está tomando de buena manera la apertura de cruceros, recientemente se abrió Simona Barba, Chinamecas y Pedro Rosales de León, la contratista y Obras Públicas del Estado nos indican que también ya está muy avanzada El Granjero y Centeno, por lo que es cuestión de días para éstos puedan abrirse a la circulación, ayudando bastante el tráfico, efectivamente se ha elevado el número de semáforos, pero son necesarios, por seguridad de los peatones, son obligatorios para que puedan tomar la estación”, dijo.

El funcionario destacó que existe una buena coordinación entre Seguridad Vial con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (SCOP), con la intención de avanzar lo más posible en la apertura de más avenidas que se han visto obstaculizadas por construcciones.

“Sin duda los semáforos han representado y seguirán siendo un dolor de cabeza, pero ya no se trata de echarle la pelotita a la pasada administración por lo que no hicieron, sino de asumir la responsabilidad que tenemos y dar una respuesta positiva a la gente, estos semáforos deberán estar bien sincronizados para evitar congestionamientos y la verdad es que ya faltan muy pocos, pero también no podemos autorizar una obra que esté inconclusa, debemos ser responsables y habilitarlos hasta que todo funcione bien”, explicó.

El titular de la SCOP, Carlos Aguilar García ha indicado que los trabajos de semaforización de la BRT-2, se contemplaron en dos fases, la primera, contemplando el tramo desde el aeropuerto hasta la Américas, mientras que la etapa restante incluía la avenida 16 de Septiembre y el bulevar Gómez Morín.

Según el calendario de la SCOP, la segunda etapa de semaforización podría estar concluida hasta finales del mes de abril, dependiendo de los avances que se tenga en las próximas semanas debido al clima y los días de descanso por Semana Santa, se indicó.

Fue a principios de febrero que la SCOP, en coordinación con Seguridad Vial comenzó el proceso de habilitación de semáforos, empezando en Paseo Triunfo de la República, en el tramo de Fray Junípero hasta avenida De las Américas, permitiendo abrir carriles de retorno.

Posteriormente, el 10 de marzo, la Coordinación de Seguridad Vial informó la puesta en funcionamiento de los semáforos sobre la avenida 16 de Septiembre, en los cruces con Bolivia, 5 de Mayo, Constitución, Madero, Ramón Corona y Lerdo.

Días después, el 15 de marzo, se habilitaron tres semáforos más sobre avenida Tecnológico, en los cruces con Simona Barba, Poder Judicial y Chinamecas, sumándose Pedro Rosales de León esta misma semana.