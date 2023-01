Ampliación de Aduana en Santa Teresa sigue sin avances

Ciudad Juárez.— Mientras los transportistas locales reportan que el Gobierno de Texas retrasa el flujo de tractocamiones, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dejó sin respuesta una solicitud de información de El Diario sobre la ampliación de la Aduana de Juárez con Nuevo México anunciada por el canciller Marcelo Ebrard.

“Estamos esperando que realmente se haga la inversión en ese proyecto (…) No hemos tenido conocimiento (…) No he tenido información por parte de nadie”, dijo ayer Manuel Sotelo, presidente de la Asociación de Transportistas de esta frontera y quien, previamente, informó que los conductores tardan hasta seis horas en cruzar el puente Córdova-Américas, entre Juárez y El Paso, Texas.

Desde el 7 de septiembre, Ebrard anunció una ampliación de la infraestructura del cruce internacional entre San Jerónimo –en el extremo poniente de Juárez– y Santa Teresa, en Nuevo México, donde se prevé, dijo, un aumento de mil 500 a más de 4 mil cruces diarios.

Desde entonces, Ebrard planteó que la instrucción es terminar la obra en 2023 y que, más que a los obstáculos del Gobierno de Texas –a los que consideró “políticos”–, el proyecto obedece a la expansión prevista para el comercio exterior en Norteamérica gracias a la relocalización de inversiones extranjeras.

Sotelo, por su parte, dijo ayer que, con la ampliación, Juárez sacaría además ventaja de ser el único municipio mexicano colindante con Texas que tiene la opción de exportar a través de otra entidad de Estados Unidos.

“Esperemos que no (se quede en anuncio). La verdad es que en lo personal espero que les alcance la administración para que puedan hacer ese proyecto, que la verdad les queda muy poco tiempo”, dijo Sotelo.

Daniela Zapata, vocera de la SRE, y Omar Wong, director de Relaciones Interinstitucionales de la Unidad para América del Norte de la misma secretaría, dejaron sin responder llamadas y solicitudes de información sobre la ampliación anunciada.