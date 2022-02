Amplía EU la política de deportación Título 42

Ciudad Juárez— Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) ampliaron por 60 días más la política sanitaria del expresidente Donald Trump, llamada Título 42, a través de la que los solicitantes de asilo encontrados en la frontera con México son expulsados bajo el argumento de que representan un riesgo para la propagación de Covid-19.

Mientras que los CDC continuarán evaluando la orden cada 60 días, desde que la medida fue implementada el 21 de marzo de 2020, Estados Unidos ha realizado un millón 543 mil 539 expulsiones, de las que 219 mil 628 se han llevado a cabo a través del Sector El Paso.

Chihuahua recibe a los extranjeros expulsados del vecino país a través de tres fronteras: Presidio-Ojinaga, El Paso-Ciudad Juárez y Columbus-Puerto Palomas de Villa, el primero a través del Sector Big Bend y las dos últimas por el Sector El Paso.

“La extensión deliberada e innecesaria de políticas deshumanizantes como Título 42 puede generar dividendos políticos a corto plazo, pero el impacto en las vidas humanas vulnerables en la frontera y es nuestra conciencia nacional es inconmensurable”, señaló Dylan Corbett, director de la organización Instituto Fronterizo Esperanza o Hope Border Institute.

Desorden y abusos masivos

Hope ha apoyado en Ciudad Juárez a los migrantes que son devueltos a México, por lo que a través de sus activistas ha palpado el dolor y la desesperanza de quienes han sido enviados a esta ciudad incluso tras haber cruzado por Tamaulipas.

“Un año después de que la administración de (Joe) Biden cumpliera con la ley de asilo de Estados Unidos y reiniciara el asilo en los puntos de entrada. El Título 42 está causando desorden y abusos masivos de derechos. Los expertos en salud pública han explicado que los casos pueden procesarse de manera rápida, segura y humana para solicitar asilo”, señaló Eleanor Hacer, directora de protección de refugiados de la organización Human Rights First.

“Donald Trump destruyó nuestro sistema de asilo y un año después de su administración, el presidente Biden no ha hecho nada para restaurarlo”, demandó la campaña Welcome with Dignity, que está integrada por 95 organizaciones dedicadas a volver a imaginar cómo se da la bienvenida a las personas que buscan asilo en los Estados Unidos.

El argumento de CDC para ampliar la medida es el aumento de casos y hospitalizaciones que han ocurrido en diciembre debido a la variante ómicron de Covid-19.

El 21 de marzo de 2020, el expresidente Trump determinó, bajo el Título 42 de la Sección 265 del Código de los Estados Unidos, que debido a la existencia de Covid-19 en México y Canadá, existe un grave peligro de que se siga introduciendo a su país, por lo que estableció que la prohibición de la introducción de personas o bienes, total o parcialmente, de México y Canadá se requiere en interés de la salud pública.

Las cifras

De acuerdo con las últimas cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), durante el año fiscal 2020 –octubre de 2019 a septiembre de 2020– fueron detenidos 54 mil 396 migrantes en el Sector El Paso, de los que un total de 24 mil 554 fueron expulsados bajo el Titulo 42.

En el año fiscal 2021 –octubre de 2019 a septiembre de 2020– la cifra de aprehensiones sumó 193 mil 918, quienes 161 mil 516 fueron expulsados por el Sector El Paso.

Y durante el primer trimestre del año fiscal 2022 –octubre, noviembre y diciembre de 2021–, fueron aprehendidos 49 mil 012 migrantes en la frontera, de quienes 33 mil 558 fueron expulsados por considerarse un riesgo de propagación de Covid-19.