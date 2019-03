Amor por la vida la motiva a ayudar

Ciudad Juárez- Para Rosa María Ortiz López recibir dos trasplantes de riñón hace 22 años, fue una esperanza de vida que le dieron sus hermanas, y su motivo para fundar una asociación que se dedica a la información y prevención del daño renal en la ciudad.

“En todo el mundo hay 850 millones de personas con daño renal, según datos de la Fundación Mundial del Riñón; en México hay 12 millones, de acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes, y en Juárez hay entre tres y cinco mil personas con daño renal y cerca de mil 200 trasplantados, según una investigación que hicimos nosotros en la asociación”, dijo.

La fundadora de “Implantación Rosa María” expuso que el principal desafío al que se enfrentan las personas con insuficiencia renal es el desconocimiento y la falta de información para sobrellevar su vida luego de un trasplante, ya que entre el desconcierto por el proceso, crece el temor por ser donador de órganos y muchos pierden la vida.

“En mi caso me diagnosticaron lupus cuando era muy jovencita, y eso me llevó a la insuficiencia renal, no tenía información de lo que era esa enfermedad y fue en 1996 cuando me dijeron que yo ya no podría vivir si no tenía un trasplante, es cuando mi hermana me dice que estaba su riñón para continuar viviendo, y se lleva a cabo el trasplante y lo rechazo”, narró.

‘Falta de información lleva a la muerte’

“Para tener una mejor calidad de vida tus medicamentos son vitales, porque tu cuerpo tiene que estar inmunosuprimido, es decir, tener defensas bajas porque si no tu cuerpo reconoce que el órgano no es tuyo y lo puede rechazar”, contó.

En el camino, también se encontró con Isabel Muñoz, hoy directora de la organización, quien hace ocho meses fue trasplantada de riñón por donación de su hija, y narró las complicaciones que surgen a raíz de la falta de información, desde el importante gasto económico cada mes para ir a otra ciudad por su tratamiento, hasta rechazos en solicitudes de empleo.

“Surge la idea de la asociación por la necesidad latente que hay en esta ciudad, yo he visto mucha gente morir porque no tienen información de cómo ser candidatos a un trasplante y mucho menos como inscribirse en el Centro Nacional de Trasplantes, se desconoce todo eso”, expresó.

Derivado a sus experiencias y con la intención de aumentar el conocimiento, la prevención del daño renal y la cultura de donación, este domingo se llevará a cabo la primera carrera “Corre con los trasplantados de riñón de Juárez”, a fin de conmemorar el Día Mundial del Riñón, dar rostro a quienes han recibido este importante órgano, y recordar a quienes perdieron la vida por esta causa.

“Nos pasó que hace dos semanas una muchacha de 28 años le decía a su familia que ella quería ir a la carrera, porque había recibido un trasplante y falleció, entonces se inscribieron sus hermanos para como cumplir ese deseo que tenía ella de venir a la carrera y así nos han tocado varios familiares que vienen a inscribirse por esa razón”, explicó Muñoz.

Este domingo la cita será a las 8:00 de la mañana a las afueras del parque Aqua DIF, en las inmediaciones de El Chamizal, donde se correrá una carrera recreativa de 3 kilómetros y otra competitiva de 5 kilómetros, en la que también participarán los donadores.

Para mayores informes, puede comunicarse a los teléfonos 656 3 52 42 40 y 656 5 64 06 87, o bien, comunicarse a través de la página oficial de Facebook de la asociación Implantación Rosa María A.C.

