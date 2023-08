Amontonan ‘polleros’ a migrantes para esconderlos

El desierto y la barrera fronteriza no son los únicos riesgos que enfrentan los migrantes al tratar de ingresar de manera irregular a Estados Unidos. Durante la semana pasada, la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso encontró a decenas de personas escondidas por los traficantes de personas amontonadas dentro de una pequeña camioneta, escondidas en estantes de viviendas o dentro de alcantarillas.

“Todos los días, los hombres y mujeres de CBP están rescatando y brindando ayuda a las personas enviadas al peligro por contrabandistas insensibles, mientras que al mismo tiempo aumentan las incautaciones de drogas peligrosas y procesan grandes volúmenes de viajeros de verano”, señaló Troy A. Miller, comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

El viernes, la autoridad estadounidense dio a conocer que agentes asignados a la estación de Santa Teresa encontraron a 18 migrantes “abarrotados dentro de una pequeña camioneta”.

“Las organizaciones criminales transnacionales ignoran la vida de las personas que contrabandean, especialmente cuando se les dice a los conductores que no huyan de las autoridades y se vayan con altas tasas de velocidad”, señaló la Patrulla Fronteriza.

Dos días antes, informó sobre un grupo de personas que fueron introducidas a Estados Unidos a través de las alcantarillas que se encuentran en la frontera.

“Los migrantes se exponen a productos químicos, gases tóxicos, insectos y animales venenosos dentro de los sistemas de drenaje”, se alertó.

Y el 14 de agosto se informó del hallazgo de 25 personas dentro de una vivienda, quienes estaban escondidas incluso dentro de estantes.

“La mayoría de las casas de alijo son casas pequeñas, unifamiliares que son insalubres e inhabitables, a menudo sin aire acondicionado, agua corriente o incluso electricidad”, informó el Gobierno estadounidense.

De acuerdo con las estadísticas de CBP dadas a conocer el viernes pasado, durante julio la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso registró 16 mil 464 cruces irregulares de migrantes, 24.45 por ciento más respecto a los 13 mil 229 registrados en junio.

“En general, los no ciudadanos que cruzan entre los puertos de entrada o que se presentan en un puerto de entrada sin programar una cita con CBP One están sujetos a la regla de elusión de vías legales. Esta regla supone la inelegibilidad de asilo para aquellos que no utilicen procesos legales, con ciertas excepciones. Nadie debe creer las mentiras de los contrabandistas. La frontera no está abierta a la migración irregular; las personas y familias sin una base legal para permanecer en los Estados Unidos serán expulsadas”, destacó CBP en su reporte mensual.

Durante los primeros diez meses del año fiscal (AF) 2023 –de octubre a julio–, los agentes de la Patrulla Fronteriza realizaron 364 mil 92 encuentros de migrantes en el Sector El Paso, 59 por ciento más que los 229 mil 58 del mismo período del AF-2022, el cual concluyó con 307 mil 844 encuentros del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022.