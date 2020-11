Amonestan a 959 por no cumplir con la Restricción de Movilidad

Cortesía Cortesía Cortesía

Ciudad Juárez— A través de sus dos divisiones, Policía Municipal y Seguridad Vial, elementos de la SSPM realizaron intervenciones a conductores que circulaban en horario restringido, amonestando a 959, informó la corporación a través de un comunicado de prensa.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que se realizaron un total de mil 7 intervenciones de Restricción de Movilidad, siendo 639 efectuados por elementos de la Policía Municipal y 368 realizados por agentes de la Dirección de Seguridad Vial, los cuales consisten en emitir la recomendación a los ciudadanos para no transitar después de las 19:00 horas a las 06:00 si no se trata de una actividad meramente esencial y/o urgente, además de donar cubrebocas de manera gratuita a los automovilistas que no portaban alguno y gel antibacterial, así mismo se brindaron las medidas preventivas con respecto a dicha contingencia sanitaria.

Así mismo se realizaron 168 amonestaciones por trasladarse más de dos personas en un vehículo particular, 779 amonestaciones a vehículos particulares y 12 vehículos de servicio de redes de transporte o plataformas por no acatar las medidas de emergencia sanitaria, al circular en horario restringido sin motivo justificado ante el cambio a color rojo en el semáforo epidemiológico en la ciudad.

Además, a todos los automovilistas como a sus acompañantes se les proporcionó una copia simple del decreto emitido por el Gobierno del Estado en el cual se aborda varias restricciones por la pandemia que se vive en el estado, entre ellas la de movilidad vial en dicho horario.

Cabe señalar que dicho operativo permanecerá durante los 15 días determinados por dicho decreto, señalaron las autoridades municipales.