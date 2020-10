Amonestan a 138 conductores

Un total de 138 conductores han sido amonestados por agentes de la Coordinación General de Seguridad Vial por incumplimiento a las medidas de restricción emitidas por Gobierno del Estado, con motivo del cambio al color rojo en el semáforo epidemiológico.

Durante la primera semana de estos lineamientos, la institución ha aplicado las amonestaciones a conductores que han faltado a la ordenanza de no viajar más de dos adultos en un vehículo particular.

La amonestación no tiene costo para el conductor en su primera ocasión, pero de reincidir se sancionará conforme a Reglamento, informó José Luis Sánchez vocero de la corporación.

Informó que el mayor número de las sanciones se han generado en el horario de mayor restricción que aplica de 22:00 a 06:00 horas, sin que los conductores hayan demostrado una emergencia médica o motivo de trabajo.

Por ello, la Coordinación de Seguridad Vial invita a la comunidad a no salir de su casa si no es necesario o de lo contrario atender las medidas de salubridad, como lo es el uso del cubrebocas, no salir después de las 22:00 horas y no viajar más de dos personas en vehículo particular.