Amenaza y golpea crimen organizado a conductores de Uber

Ciudad Juárez.— Conductores del servicio de transporte por plataforma activaron una alerta por probables agresiones contra ellos y sus pasajeros; los quejosos refirieron que supuestos integrantes del grupo delictivo La Línea amagaron a los choferes para que no trasladen migrantes extranjeros al punto 36.

Dos conductores expusieron que fueron amenazados, golpeados y obligados a retirarse con todo y pasajeros del cruce entre la calle Arizona y bulevar Juan Pablo II.

“Hace un momento llevé un viaje de Migración, eran cuatro personas e iban a la Calzada del Río, me piden la parada en el Oxxo de la Arizona, pero al momento de bajarse uno de ellos por la parte de atrás se acercaron unos tipos en un carro Sonic color gris, al muchacho lo golpearon, lo volvieron a meter al vehículo y le dijeron que no los querían en el bordo”, explicó el chofer, que solicitó el anonimato por razones de seguridad.

Dijo que a él lo amenazaron para que no volviera a llevar migrantes extranjeros para ese rumbo, que en todo el bordo del río Bravo no querían inmigrantes.

“Que ésa era la última vez que me decían y al parecer me tomaron foto del vehículo, nada más para que estén enterados y no vayan a llevar gente migrante para el bordo, anda caliente esa zona por esa situación”, agregó.

Días atrás, El Diario documentó una agresión contra un hombre al que presuntamente bajaron de un vehículo mientras dos migrantes corrían al bordo del río.

La persona era golpeada por dos hombres a mitad de la calle Libramiento Regional, donde se les fotografió, para luego ser reportados a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

Personal de la Fiscalía General del Estado informó que investigarán las quejas públicas realizadas por los conductores de las diversas plataformas, mientras que el secretario César Omar Muñoz Morales dijo que reforzarán la vigilancia en ese punto.

Según comentaron los conductores los agresores se identificaron como integrantes de la Línea, organización que supuestamente controla el tráfico de humanos desde Santa Teresa hasta el puente internacional Zaragoza.

“Yo fui a dejar un viaje en el Oxxo de Cuatro Siglos y Arizona, llevaba unos venezolanos y hay un tipo ahí que les preguntó directamente de dónde eran y ellos respondieron que de Venezuela, y este tipo me amenazó y me dijo que no podemos llevar gente porque les estamos tumbando el trabajo a ellos y que no nos quieren ver ahí, que ellos tienen asegurado con las policías desde Santa Teresa a Zaragoza”, dijo una conductora mujer.

Dijo que el hombre trae un auto sin placas color blanco y la persiguió por el bulevar.

“Me dijeron que son encargados de la Línea, para que tengan mucho cuidado. A mí me hicieron regresar a las personas hasta donde vivían”, agregó la conductora.

Desde el lunes pasado, venezolanos y centroamericanos decidieron entregarse al Gobierno de Estados Unidos a través de la Patrulla Fronteriza, por lo que se están se están movilizando desde la zona Centro al punto de monitoreo número 36, ubicado casi a la altura de la calle Arizona.