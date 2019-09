Amenaza y hostiga a mujer; lo dejan libre

Un hombre fue detenido como sospechoso de haber cometido los delitos hostigamiento y amenazas en perjuicio de mujer, debido a la preferencia sexual de ella.

El sospechoso Adrián Bañuelos Ogaz fue vinculado a proceso penal y en la misma audiencia se aprobó una salida alterna al proceso que le permitió recobrar su libertad. El acusado aceptó recibir tratamiento psicológico y pagar la reparación del daño causado.

Al comparecer ante el Ministerio Público la víctima declaró que el pasado 13 de abril entre las 15:30 y las 16:00 horas al ir llegando a su casa ubicada en la colonia Aztecas, Bañuelos se acercó y ella optó por sacar un objeto de defensa personal –un tase o inmovilizador eléctrico- y al escuchar que él le decía que ese aparato no le iba a hacer nada, ella corrió a su casa y se encerró.

La afectada también precisó que pudo escuchar que Bañuelos gritaba insultos y luego fue a buscar a los familiares de Adrián y ellos le aconsejaron que llamara al 911. Una hora más tarde, presuntamente Bañuelos Ogaz regresó al domicilio de la afectada y empezó a gritar “maldita lesbiana”. Por lo que la víctima volvió a llamar al número de emergencia.

“Hace aproximadamente un año que tengo problemas con Adrián, ya que constantemente él me espía, se sube a la barda que limita nuestras viviendas y observa hacia adentro por la ventana de mi recámara que está frente a la barda donde él se sube y también me espera fuera de mi casa cuando llego de mi trabajo y se me deja ir encima como retándome y balbuceando. Pero no sé qué dice porque regularmente anda alcoholizado”, declaró la víctima ante el MP y esa información fue presentada al juez de Control Félix Aurelio Guerra Salazar.

La afectada también declaró ante la representación social que Bañuelos la ha agredido a ella y a su pareja sentimental en múltiples ocasiones y con anterioridad la jueza de Control Rocío González Lara, le impuso a él medidas de restricción para que no se acercara a ella. Sin embargo, Adrián Bañuelos desobedeció.

Además la fiscal indicó al Tribunal que el perito en psicología, Juan Jesús Hernández Vázquez, determinó que derivado de los delitos la víctima presenta una afectación emocional moderada y requiere un mínimo de 16 sesiones de terapia, con un costo total de siete mil 200 pesos así como la implementación de medidas de protección.

El juez Guerra Salazar dictó el auto de vinculación a proceso contra Adrián Bañuelos y admitió la suspensión condicional, una salida alterna al proceso bajo la cual le impuso al sospechoso como condiciones que acuda a terapia psicológica así como a pláticas contra las adicciones, pues al parecer es adicto a la mariguana, y la obligación de pagar en varias exhibiciones la reparación del daño, es decir, la atención psicológica que requiere la ofendida.

El juez ordenó la libertad de Bañuelos.





