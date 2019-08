Amenaza con cuchillo a su familia por comida y dinero

Un hombre fue detenido acusado de violencia familiar en contra de su madre, su hermano y su padrastro y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por la presunta utilización de un cuchillo y por el riesgo que representa para las víctimas.

El detenido es César Solís Solís, quien determinó no rendir declaración ante el Tribunal de Control.

Los hechos sucedieron el sábado pasado alrededor de las 15:00 horas en la colonia Felipe Ángeles.

Presuntamente César Solís llegó a la vivienda bajo los influjos del agua celeste para pedirle comida y dinero a su mamá pero en esos momentos ella tenía una crisis epiléptica, por lo que el padrastro Enrique Hernández Gutiérrez y su hermano de 12 años le pidieron que se retirara.

Solís atendió la petición pero minutos después regresó portando un cuchillo y al parecer se abalanzó contra su padrastro y lo amenazó de muerte e incluso le dio un golpe al niño.

“Él quería dinero y comida pero mi mamá estaba teniendo un ataque y le pedimos que se fuera, se fue y regresó con un cuchillo, amenazó a mi papá. Yo estaba temblando de miedo pero me metí y mi hermano me dio un golpe en el brazo, me caí en la cama. En eso se levantó mi mamá, se puso enfrente de César y lo fue sacando poco a poco de la casa, él iba escupiendo y gritaba que íbamos a ver cuando él saliera, que nos iba a matar. Yo hablé a la Policía”, declaró el niño de 12 años.

Al lugar acudieron agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), quienes detuvieron a Solís y aseguraron un cuchillo, así lo informó un agente del Ministerio Público (MP) a la jueza de Control Raquel Carlos Ávila en una audiencia realizada ayer en la décima sala de la “Ciudad Judicial”.

La juzgadora declaró legal la detención y la retención, escuchó la formulación de cargos en la que se clasificó la presunta conducta de Solís como constitutiva del delito de violencia familiar respecto a la madre y el hermano del detenido y amenazas en perjuicio del padrastro.

El Tribunal ordenó que el sospechoso enfrente el proceso penal en prisión y el abogado defensor solicitó que las tres víctimas comparezcan a la audiencia de vinculación o no a proceso prevista para mañana a las 11:00 horas, al parecer para buscar la aprobación de una salida alterna al proceso penal.

[email protected]