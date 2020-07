Amenaza administrador de la plaza

El administrador de Plaza de las Américas, Rolando Talavera, aseguró ayer por la tarde que el personal del Seguro Social no fue discriminado, ya que sólo se les pidió que cumpliera con los protocolos que las autoridades del Sector Salud han emitido, como el guardar la sana distancia.

“No los corrimos, las cosas no fueron así, la señora sabe que no fue así, ella sabe que tengo fotos y video de cómo ocurrieron realmente las cosas. Ella tiene miedo de que se las muestre a sus superiores, ella cometió una equivocación dirigiéndose con la Policía Municipal”, dijo.

“Martha” una enfermera del Hospital General de Zona número 6 denunció que ella junto a sus compañeros médicos y enfermeras fueron discriminados por Talavera y los guardias de seguridad al momento de comprar sus alimentos para llevar.

Empleados del restaurante donde los clientes compraban su almuerzo aseguraron que esta no era la primera vez que ocurría un incidente similar.

Entrevistado vía telefónica, Talavera dijo que de este incidente ya notificó al jefe de Servicios Médicos del Seguro Social, Sergio Acosta.

“En esta ocasión la señora se precipitó, el problema es de una sola persona, de esto está enterado el jefe de Servicios Médicos, Sergio Acosta, entonces lo único que puedo decir es que es falso lo que está diciendo, nunca se les discriminó, ellos compraron sus alimentos, se los llevaron y esto está en video y en foto”, sostuvo.

Insistió en que “el problema fue porque la señora no respetó los protocolos sanitarios y se molestó muchísimo porque los guardias de seguridad le pidieron que guardara la sana distancia, se les pidió que no pasaran todos juntos porque entraron siete personas juntas del Seguro Social, iban 5 con uniforme y dos no. En teoría ellos como funcionarios de la salud deberían poner el ejemplo y no lo están haciendo, pero insisto, eso es secundario ante el hecho de que realmente lo que siente es miedo de que escalemos las fotos y el video de las equivocaciones que cometieron”, expuso.

Cuestionado respecto a los protocolos sanitarios implementados en la plaza, los cuales no se observaron al momento de estar en el edificio cuando se acudió personalmente a buscar su versión, Talavera dijo que se le estaba increpando y como tal se debía consignar en la nota.

“Los protocolos son los que las autoridades de salud han impuesto, ellos son empleados de la salud y no voy a entrar en un debate, insisto, platica con los compañeros tuyos, yo siempre he colaborado con ustedes”, dijo.

–Eso no tiene que ver–, se le respondió.

“Sí tiene que ver. No estaban guardando sana distancia, es lo que quiero que entiendas y más porque son empleados de la salud. Si quieres hacer una nota sensacionalista hazlo, yo no me voy a enganchar y si lo quieres hacer adelante, nada más que ya no me vuelvan a hablar para pasarles datos de notas”, dijo.

–Yo estoy haciendo mi trabajo–, se le aclaró.

–Ve y dile a tus compañeros que ya no les voy a volver a dar una nota.

–Está en su derecho de tomar la decisión que quiera…

–Nada más lo tienes que justificar bien, porque si no yo también tengo derecho de réplica y no me lo puedes evitar; no me estás entrevistando, me estás increpando, cómo si fueras juez y no eres juez. Eres reportera nada más.

–Por eso lo cuestiono, ¿dónde están anunciados esos protocolos?

–Sí están, y cada locatario tiene la obligación de poner los protocolos en cada uno de sus locales, eso no es responsabilidad de la plaza. Si el locatario no tiene sus protocolos ahí no es responsabilidad de la administración de la plaza. Yo sí tengo mis protocolos en puntos visibles de la plaza, si no los viste lo siento, pero sí están pegados. Si me vas a increpar como juez, adelante, y si así vas a poner así la nota adelante, nada más que yo también tengo derecho de réplica.

–Claro, lo estoy entrevistado y lo estoy grabando.

–Yo también te estoy grabando, estás increpándome, ponle que me estás increpado, no eres neutral y estás siendo parcial y debes ser imparcial.

–¿Por qué?

–Porque me estás diciendo que no tengo cosas que sí tengo y estás diciendo que sucedió algo que no sucedió y lo estás afirmando, y si crees que me vas a intimidar no me vas a intimidar. Voy a ir con los demás medios de comunicación, tengo derecho de réplica”, amenazó.