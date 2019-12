Ambulancias ‘dejan tirados’ a pacientes del IMSS

Ciudad Juárez— Mientras transportaba a un paciente con una cardiopatía de Juárez a Torreón, una falla en el balero masa provocó que José García, conductor de ambulancias adscrito al Hospital 6 del Seguro Social, tuviera que detener su unidad en el tramo de Camargo-Jiménez, donde tuvo que ingeniárselas para hallar solución.

Indicó que en dicha ocasión tuvo que llamar a un mecánico que accidentalmente conoció en un restaurante, quien lo sacó del aprieto de la unidad. No obstante, el paciente tuvo que ser trasladado en otra ambulancia de la ciudad de Jiménez para poder llegar a tiempo a su cita en Torreón.

“Se me quedó una ambulancia, se me quedó en el tramo de Camargo-Jiménez, era una Transit 2012, y se me quedó precisamente porque en la carretera se me amarró un balero masa. El paciente iba a cardio, y por lo regular los pacientes de cardio traen un riesgo. Cuando se nos quedó le hablé a un mecánico, y él me acercó a la ciudad de Jiménez. Un operador de ambulancia de Jiménez junto con mi compañero se llevó al paciente a Torreón, y yo me quedé en Jiménez viendo lo del arreglo de la ambulancia”, narró.

De acuerdo con Maribel Domínguez, miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) a cargo de la cartera de subcomisión mixta de pasajes con apoyo a la Secretaría del Trabajo, el caso de García no fue casual, ya que de 16 ambulancias del IMSS en Juárez sólo cuatro funcionan.

Apenas el jueves trabajadores del Seguro Social que prestan los servicios de ambulancias entraron en paro por unas horas exigiendo que las unidades que se encuentran subrogadas sean reparadas a la brevedad.

“En el (hospital) 35 son seis ambulancias y les funcionan dos, y eso a medias. En el (hospital) 66 son cinco y ahorita les está funcionando una; igual en el (hospital) 6, de cinco funciona una. Ya hay una manifestación de inconformidad por parte de los trabajadores, en este caso, de los compañeros de transporte por las malas condiciones en las que están laborando. ¿Por qué esperar al accidente cuando se puede prevenir con buenas ambulancias?”, cuestionó Domínguez, quien dijo que las negociaciones por el tema llevan un año.

Añadió que el artículo 48 del Contrato Colectivo de Trabajo precisa en su sección C: “que queda prohibido a los trabajadores emplear maquinaria, herramienta, vehículos y útiles de trabajo que requiera el desempeño de sus labores en condiciones impropias, que puedan originar riesgos o peligros para sus vidas o las de terceros”. Asimismo destacó que el problema las ambulancias es que son arrendadas.

“Cada vez que hay una falla con una ambulancia se acerca la aseguranza de la arrendadora y ellos la mandan al taller que indican. Toma mucho tiempo, y muchas veces no las dejan al 100 por ciento, las dejan al 40 por ciento, y luego vuelven a descomponerse, y así se da el mismo círculo. No están dando el ancho con el IMSS y nos está perjudicando mucho el área de los trabajadores”, dijo el miembro del SNTSS.

Puntualizó que aunque ya se está en negociación con el IMSS, el sindicato no va a quitar el dedo del renglón ante la defensa de los trabajadores por el bien de los derechohabientes. Al cierre de edición, no hubo respuesta oficial del Seguro Social ante lo expuesto, a pesar de haber sido consultado.

