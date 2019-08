Ambiguo, convenio de casas recuperadas

El convenio que firmaron el Infonavit y el gobernador Javier Corral para implementar un programa de vivienda recuperada no establece cuántos inmuebles van a ser rescatados ni los montos de inversiones de ambas instancias.

El director del Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Carlos Martín Velázquez, señaló que el acuerdo signado ayer en Pueblito Mexicano sirve para facilitar los trámites ante el Infonavit, por parte de interesados en adquirir una vivienda.

“Sirve para eso específicamente y abre la puerta para tener varios convenios específicos en materia de vivienda abandonada, de difusión de los programas del instituto”, expuso.

El gobernador Javier Corral dijo en su intervención que con el programa se busca rehabilitar 500 casas abandonadas, de las cuales al menos una tercera parte están invadidas.

Martín Velázquez señaló que todavía no está plasmado en el convenio el número de casas a recuperar.

“Por eso no se puso un número, porque todavía no está plasmado en el convenio; en el anexo de ejecución vamos a llegar a un acuerdo de cuántas casas, cómo se hace y quién interviene”, explicó.

Sobre los comentarios del titular del instituto en relación a que no hay un proyecto integral de recuperación de vivienda, Corral expresó que “de lo que no escuché, no puedo opinar”.

“Nada de eso dijo ahorita ante todos nosotros, dijo ahorita todo lo contrario, felicitó al Gobierno del Estado, agradeció el convenio que hemos firmado, yo escuché ahorita todo lo contrario, no sé a qué horas diría eso”.





Les ponen internet, pero están a oscuras

El gobernador Javier Corral encabezó ayer la inauguración de un centro comunitario y la instalación de paneles solares en un parque del sector, así como de internet gratuito en la colonia Parajes de San José, cerca de la maquiladora Electrolux, en los extremos de Juárez.

Sin embargo, al terminar el evento, vecinos pidieron al mandatario que se les ponga alumbrado público, del que carecen desde hace 10 años.

“Van tres veces que nos golpean y nos asaltan. Allá al final en aquellas cuadras estamos abandonados”, le dijo al gobernador Olga Francisca Villa Muñoz, una mujer que dijo es habitante de ese fraccionamiento.

En el evento se inauguró ayer por el Gobierno municipal una caseta de vigilancia que estará a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que tendrá permanencia de elementos policiacos que vigilarán las 24 horas este y sectores aledaños.

El director del Infonavit indicó que en Juárez tienen contabilizadas 33 mil casas abandonadas, la mayoría en fraccionamientos del extremo suroriente de la mancha urbana.

Dejó claro que “el chiste” del convenio es que se trabaje en conjunto y “no cada quien ande por su lado haciendo las cosas”.





[email protected]