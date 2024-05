Amarrados, deporta EU a migrantes

Después de permanecer hasta diez días detenidos en Estados Unidos, decenas de extranjeros fueron devueltos la madrugada de ayer a Ciudad Juárez, con las manos atadas con corbatas de plástico, y luego trasladados por los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) hasta el sur de México.

“Nos trajeron de allá amarrados y acá nos quitaron las pertenencias. A las 2:00 de la mañana (nos devolvieron), no nos hicieron ni miedo creíble, no nos hicieron nada, nos trajeron así, amarrados. Y, ellos (los agentes del INM) lo que hicieron fue montarnos ahí, con el precinto”, relato el venezolano Jairo Hernández mientras se negaba a subir al autobús federal para ser devuelto a Chiapas.

De acuerdo con los extranjeros, el grupo conformado por aproximadamente 50 hombres fue devuelto a México a través del puente internacional Ysleta–Zaragoza, luego de haber ingresado a Estados Unidos de manera irregular y haber permanecido días detenidos en El Paso.

“(En Estados Unidos) nos tenían presos, nos tenían presos sin bañarnos, comiendo dos comidas al día y un juguito; estuvimos retenidos diez días, estamos podridos. Nos deberían dejar pasar, porque nosotros no somos unos delincuentes. Miren los brazaletes que nos pusieron, esas mierdas no se las ponen ni a los de los cárteles, nos las ponen a nosotros nada más”, reclamó otro de los sudamericanos mientras mostraba las dos muñecas de sus manos con las corbatas de plástico que les fueron colocadas en el vecino país.

“De aquel lado me pusieron este precinto, no hicieron nada, nada más nos agarraron y pa’tras, así, más nada. Y de paso nos andan robando los de Migración (mexicana) nos roban, no nos quieren dar las pertenencias, no nos quieren dar el teléfono, no nos quieren dar la plata, ellos tienen todo”, agregó Jairo, quien mostró varias heridas en sus manos y su frente.

Los migrantes aseguraron que las heridas se la hizo una agente del INM y elementos de la Guardia Nacional, quienes los jalaron cuando se bajaron del camión para no ser devueltos a Chiapas.

“Nos quieren regresar pa’Tapachula, no podemos regresarnos, porque nuestro país está en crisis. No nos quieren dar los documentos, las pertenencias ¿qué van a hacer ellos con ellos?”, reclamaron.

“Los de Migración nos maltratan, nos golpean… nos quieren devolver pa´Tapachula, ¿pa’qué?, ¿pa’seguirle pagando a ellos?”, dijo otro sudamericano al asegurar que las autoridades mexicanas los extorsionan.

Según los migrantes que arriban a la ciudad, a lo largo del país hay retenes federales y de grupos de la delincuencia organizada, en donde les piden desde 50 dólares hasta mil 500 pesos mexicanos para dejarlos avanzar hacia el norte.

“Nosotros no tenemos dinero pa’regesarnos otra vez pa’cá, ¿pa’qué nos van a devolver otra vez?”, cuestionó uno de los extranjeros devueltos a México tras los acuerdos de los gobiernos de Joe Bien y Andrés Manuel López Obrador.

Debido a que el personal del INM ya se había llevado del lugar sus pertenencias, entre las que se encontraban sus documentos, teléfonos y dinero, a las 9:15 de la mañana los extranjeros aceptaron subir al camión que se retiró del cruce internacional resguardado por la Guardia Nacional, pero aseguraron que seguirían “guerreándola” para poder cumplir sus sueños.

Obliga INM a aceptar la salida ‘voluntaria’

El personal del Instituto Nacional de Migración (INM) devuelve a los migrantes extranjeros desde la frontera norte hasta el sur de México, y los obliga a firmar su salida “voluntaria” del país, denunció la organización internacional Human Rights Watch.

Lena, de 56 años, y su sobrino Fernando, de 24, quienes huyeron de Venezuela y luego de Colombia, con el hijo de Lena, su nuera y sus dos hijos, pero al ingresar a Estados Unidos fueron devueltos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) a México debido al acuerdo entre los gobiernos de Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, de recibir a los extranjeros.

“Después de un viaje largo y angustiante, se entregaron frente al puerto de ingreso de Eagle Pass (a través de la frontera de Piedras Negras). La CBP entonces separó a la familia de tres maneras: el hijo de Lena, la esposa de este y sus hijos pudieron ingresar en Estados Unidos; a Fernando lo enviaron a El Paso y quedó bajo custodia de la CBP durante 16 días, y a Lena la enviaron a Laredo por unos días y luego a El Paso”, relató Human Rights Watch en su informe “No podíamos esperar”.

En total, Lena estuvo retenida en cárceles de frontera de la CBP durante 22 días, y contó que allí los agentes sólo le preguntaron si tenía miedo de regresar a México, pero no a su país de origen.

Fernando dijo al personal de Human Rights Watch que la CBP intentó que aceptara un retorno “voluntario” a México.

“La Patrulla Fronteriza me decía una y otra vez que si yo insistía en que temía regresar, entonces sería deportado”. “Me lo dijeron decenas de veces”, indicó Fernando.

En distintos momentos y sin permitirles comunicarse entre sí, la CBP deportó a Lena y a Fernando a México a través de Ciudad Juárez. Los funcionarios estadounidenses sujetaron con grilletes a los dos solicitantes de asilo venezolanos y los acompañaron a través del puente internacional hacia México, en donde los entregaron directamente a agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).

Les retiraron los grilletes hasta una vez concluido el traspaso de custodia. En ambos casos, los agentes del INM los detuvieron, los subieron a autobuses junto con otros solicitantes de asilo deportados o retornados, y los llevaron en un viaje de tres días de manera forzosa hasta Villahermosa, Tabasco.

Al llegar a la frontera con Guatemala, los agentes del INM los presionaron para que firmaran un documento en el que aceptaban salir del país, atravesando la frontera sur voluntariamente.

“Como los agentes de la CBP nunca le devolvieron a Fernando sus pertenencias, este se encontró una vez más sin documentos, sin teléfono celular y sin dinero en el sur de México, un país donde él y su familia ya habían sufrido abusos. Lena llegó unos días más tarde, pero no se volvieron a encontrar sino hasta que ambos volvieron al norte de México”, relata la organización en su informe.

El INM retuvo también a Alana, una venezolana de 54 años de edad, en Nuevo Laredo, para llevarla en un autobús durante tres días junto con otras 40 mujeres sin dejarlas bajar hasta Villahermosa.

‘Presionan para firmar los documentos’

“Cuenta Alana, las presionaron para que firmaran un documento en el que aceptaban irse de México a través de la frontera sur del país”, denunció.

“Los solicitantes de asilo que son expulsados o retornados a México por la CBP y luego enviados por agentes del INM desde la frontera entre Estados Unidos y México a la frontera sur de México con Guatemala a menudo se ven obligados a tratar de volver a viajar hacia el norte para intentar acceder al sistema de asilo estadounidense”, señaló la organización.