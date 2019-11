Amamanta sólo el 17% de las madres en el estado

De acuerdo con la Secretaría de Salud sólo el 17 por ciento de las madres en el estado de Chihuahua practica la lactancia materna, indicó Mitzy García Zárate, coordinadora de la actividad en la Jurisdicción Sanitaria II.

Refirió que por mes en Ciudad Juárez capacitan a través de dicho departamento a mil 600 mujeres –que no necesariamente son madres– es decir, que en lo que va de 2019 cerca de 17 mil 600 asistentes fueron preparadas. No obstante, advirtió que el número continúa siendo bajo, y que de no practicarse una correcta lactancia materna habrá consecuencias a la salud de ambos, la madre y su bebé.

“Para el niño recibir alimentación artificial aumenta el índice de enfermedades, da menor desarrollo cognitivo, psicomotor y problemas digestivos. Para las mamás se pierde la prevención del cáncer de mama, que como sabrán somos la ciudad número uno en toda la nación en cáncer de mama”, dijo.

De enero a octubre pasado en esta frontera fueron contabilizados 15 mil 669 partos. De ellos sólo en 2 mil 663 se practica la lactancia materna, es decir, el 17 por ciento, aseguró García Zárate.

“Estatalmente, en el año 2015 sólo el 17 por ciento de las mujeres practicaban la lactancia exclusiva. Es un porcentaje muy por debajo de los niveles nacionales y tenemos el objetivo de aumentarlo, y algunos de los lineamientos o prácticas que seguimos para hacerlo son las pláticas”, indicó la coordinadora.

Tras un taller que impartió ayer a una veintena de mamás y futuras madres al interior del aula 22 de las oficinas de Desarrollo Social, en el Parque Central Poniente, precisó que en las capacitaciones se procura poner sobre la mesa los tabúes y demás razonamientos que permean en la lactancia materna.

“Hay muchos estudios que buscan delimitar cuáles son los principales factores para desertar en la lactancia o terminarla muy pronto. El primero es el dolor, la creencia de que la lactancia materna duele y no buscar la información para saber que eso es incorrecto. También inciden factores como volver a la escuela o el trabajo, igualmente la lactancia se puede sostener, lo que falta es estar informadas”, señaló.

García Zárate invitó a las personas interesadas en el tema comunicarse al 613-5510 extensión 121 al programa de Salud Reproductiva, donde recibirán información sobre las capacitaciones.





