Amagan trabajadores con irse a paro

Luego de las protestas realizadas por trabajadores del Hospital de la Mujer para pedir mejores condiciones laborales, denunciaron ayer que el Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal) sigue sin proporcionarles un protocolo adecuado para la atención del personal con síntomas de coronavirus, por lo que aseguraron que, de continuar la situación, analizarán la posibilidad de irse a un paro hasta que sus peticiones sean atendidas.

“Ya hicimos un pliego petitorio, presentado una serie de situaciones, efectivamente se dio la contratación de personal y llegó el medicamento, pero seguimos batallando con la atención médica porque los doctores que están disponibles no están alcanzando para el grueso de la población, además de que siguen sin hacerle pruebas al personal delicado, sólo les aplican la muestra una vez que se les ingresa a urgencias”, dijo César Olivas, delegado sindical del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Chihuahuense de Salud (SUTICHS).

“Siguen sin hacernos laboratorios, pese a que el director médico de la unidad, el subdirector, el administrador y la jefa de recursos humanos nos bajaron un oficio donde nos dan indicaciones para hacernos las pruebas en un centro de salud de la Jurisdicción Sanitaria, pero hemos visto que sólo fueron palabras huecas, debido a que ya enviamos a tres compañeros y los regresaron de manera inmediata”, argumentó.

El delegado sindical aseguró que los tres compañeros fueron enviados al Hospital General de Ciudad Juárez, de donde se les ha discriminado por ser personal del Hospital de la Mujer.

“La razón que nos dan es que las pruebas que realiza el HG, que son 30 diarias, las consiguieron por donación, y por ser así, ellos usan los criterios que consideran más convenientes para aplicarlas, por lo tanto, nuestro personal sigue sin garantías médicas y de salud, pese a la protesta y que el doctor Valenzuela dijo que se nos atendería, ahora solo vemos que fueron palabras huecas”, comentó.

Olivas Jaramillo reprochó la falta de compromiso por parte de las autoridades de salud, argumentando que los acuerdos realizados fueron sin bases para garantizar al personal del hospital mejores condiciones de trabajo.

“Lamentablemente fue un compromiso sin bases... Al personal del Hospital de la Mujer se le sigue discriminando, se están pasando la obligación de instancia a instancia como si fuera un juego y nadie asume sus responsabilidades para otorgarnos el servicio de salud que requerimos”, dijo.

Ante la pregunta de qué acciones tomarán en caso de que no les resuelva la situación, el delegado sindical aseguró que dicha organización está analizando las posibilidades, incluyendo la opción de irse a paro laboral hasta que sean atendidas las peticiones.

“Estamos determinando qué acciones vamos a tomar, porque nos parece arriesgado volver hacer una manifestación y seguir movilizando al personal, estamos analizando las cosas, pero de no tomar medidas la dirección del hospital, nos iremos a un paro para sólo atender urgencias”, argumentó.

“Estamos hablando de un paro de todo el personal operativo, que son más de 400 trabajadores, es una estrategia a la que no queremos llegar para no afectar y lastimar más a la sociedad, pero consideramos que es peor no hacer nada”, continuó.

Apenas el pasado miércoles, el SUTICHS dijo que tras las protestas del viernes 23 de octubre se les informó por la vía no oficial la contratación de por lo menos nueve personas para cubrir algunas de las vacantes por renuncia en el hospital, además de que se iban a contratar 30 elementos más para “suplencia Covid”.