Amagan con paro en el Hospital de la Mujer

Debido a la crisis que prevalece en el Hospital de la Mujer por la falta de insumos y que ha provocado incluso el fallecimiento de pacientes, el Sindicato de Médicos, Enfermeras y Empleados del Ichisal (SMEEICH), lanzó un ultimátum a las autoridades del estado para resolver la carencia de materiales para trabajar a más tardar el próximo lunes, o de lo contrario el personal entrará en un paro de labores.

Rubén Meza Barrera, secretario general del SMEEICH, aseguró que los casi 600 trabajadores que prestan servicio en el Hospital de la Mujer no pueden continuar atendiendo a la población sin que se les garanticen los insumos básicos, por lo que pidieron al secretario de Salud, Eduardo Fernández Herrera, como al gobernador, Javier Corral, resuelvan la situación a más tardar el próximo lunes.

“Si no se resuelve esto para el lunes vamos a parar actividades, no queremos llegar a esta medida, pero no podemos trabajar sin guantes y sin insumos que nos garanticen la correcta operación del hospital”, dijo.

“Vamos a darles tiempo para que las autoridades cumplan, por esta razón, desde hace mucho tiempo hemos propuesto que la ciudad tenga un almacén donde se pueda concentrar medicamento y equipo médico para no seguir a expensas de lo que nos mandan de Chihuahua. El centralismo que acusa el gobernador, a nosotros nos lo aplica de la forma más cruel, con la falta de medicamentos y equipo de protección”, agregó.

La falta de insumos al interior del hospital ha provocado una serie de casos críticos durante la presente semana, pues apenas la noche del jueves, personal de dicha unidad médica dio a conocer que la situación era tan crítica que el parto de una mujer de 22 años se tuvo que posponer debido a la falta de guantes quirúrgicos.

Al respecto, el secretario general del SMEEICH señaló que por gestión de los directivos del nosocomio se consiguieron guantes del Hospital General para atender urgencias, sin embargo, resaltó que la cantidad es insuficiente para lo que resta de la semana.

Por otra parte, César Olivas, delegado sindical del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Chihuahuense de Salud (SUTICHS) reprochó a las autoridades la falta de insumos básicos para poder atender a los pacientes.

“Es mentira que llegaron guantes, lo que pasó fue que nos hicieron un préstamo de dos cajitas del Hospital General, y son talla seis y medio, los cuales son muy pequeños y no pueden ser usados por médicos y enfermeros varones”, comentó.

En otro caso, el pasado miércoles, una paciente perdió la vida debido a que el hospital no pudo realizar un diagnóstico adecuado para la detección de Covid-19. El SUTICHS dio a conocer que las condiciones en las que se encuentra el nosocomio no permiten una detección oportuna de la enfermedad dado que no cuentan con pruebas PCR.

“Estamos en la misma situación precaria de hace dos semanas, no existen resoluciones favorables, se contrató personal, pero de los 30 que se contrataron, sólo lo hicieron por dos meses, como si ya tuviera fecha de fin la pandemia. Nuestros directivos nos piden conseguir donaciones para la atención del personal y pacientes, lo que raya en el disparate, y en el descaro”, comentó Olivas Jaramillo.

A través de un comunicado, el SUTICHS lamentó que, hasta el momento, el Hospital de la Mujer no cuente con equipo necesario para dar un diagnóstico adecuado a pacientes con cuadros respiratorios, a la vez de que se aseguró que hasta la fecha tampoco se le ha realizado la prueba PCR, a ni un sólo trabajador.

“Cada una de las pruebas solicitadas por los médicos de consulta externa han sido financiadas por el mismo personal y tampoco se están consultando en su totalidad el personal porque los médicos que destinaron para la atención del personal, nadie conoce sus horarios de consulta. Hablando de la reposición de lo ya invertido en pruebas diagnósticas pues ni mencionarlo porque no lo han hecho y menos de la reposición de lo invertido en medicamentos; tal es el caso que un compañero internado por Covid en el Hospital General, a quien diariamente le están solicitando medicamentos para continuar su atención intrahospitalaria” (sic), se detalla en el documento.

“Nos damos cuenta que el cuidado de nuestros compañeros en estados de vulnerabilidad por embarazo, edad y patologías crónico degenerativas no son una prioridad de nuestra Dirección Médica y que el Dr. Valenzuela Zorrilla miente al decir que toma en cuenta la opinión de su personal, puesto que a la fecha no ha contestado los correos que se le han enviado, tampoco las llamadas y menos los mensajes” (sic), continúa el escrito.

Por su parte, Meza Barrera exhortó al gobernador, así como al secretario de Salud, para que se resuelva la problemática lo antes posible.

“Llamamos a que el economista secretario de Salud ponga sus conocimientos en práctica y compre insumos suficientes para los hospitales, porque todo lo que hemos visto es regateo en el material de protección para nuestros compañeros y en los medicamentos igual. El gobernador dijo que iba a poner a un economista al frente para que resolviera el problema financiero y hasta ahora los recursos brillan por su ausencia, se piden listados de necesidades y es momento que no se cubren”, puntualizó.

El secretario general del SMEEICH aseguró que actualmente el hospital requiere además de insumos, la contratación de por lo menos 50 enfermeras, así como trabajadores sociales, médicos generales, especialistas y técnicos en rayos x.