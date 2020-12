Amagan con abrir gimnasios el lunes

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Debido al hartazgo por la falta de respuesta por parte del Gobierno del Estado, representantes de gimnasios iniciarán con la apertura de uno de sus establecimientos a partir del próximo lunes como señal de protesta contra las medidas de suspensión por el semáforo en naranja.

“Hemos dejado en claro que ya no nos vamos a dejar, y nos mantengan cerrados, por lo que vamos a llegar hasta donde tengamos que hacerlo, es por eso que a manera de protesta, el lunes a partir de las 6:00 a.m. vamos abrir la sucursal Tecnológico de Alcatraz Gym, para todas aquellas personas que quieran ir a entrenar; no significa que reactivaremos las membresías de los socios, sino que será una protesta pacífica, en donde queremos demostrar que podemos llevar a cabo todos los protocolos de sanidad”, comentó Cristopher Ramírez, integrante de la agrupación Gimnasios Unidos Juárez.

Ayer, representantes de los diferentes gimnasios y salones de eventos de la ciudad se volvieron a plantar afuera de la Unidad Administrativa “Pueblito Mexicano” para exigir una atención por parte del subcoordinador de Gabinete en la Zona Norte, Mario Dena.

Como parte de la manifestación, los participantes hicieron diferentes rutinas de entrenamiento sobre la vía pública y el acceso principal de las oficinas gubernamentales, ubicadas sobre la avenida Lincoln.

Debido a las protestas, personal de “Pueblito Mexicano” recibió la instrucción de cerrar los accesos a la unidad administrativa, lo que terminó por afectar a quienes se dirigían a realizar algún trámite. El cierre se mantuvo por un lapso de aproximadamente 40 minutos, según trabajadores.

Luego de la protesta, cuatro representantes de los grupos inconformes fueron recibidos por el asesor de la Subcoordinación de Gabinete, Pablo Juárez, con quien sostuvieron un diálogo por algunos minutos.

Ramírez aseguró que el único acuerdo al que se llegó fue la posibilidad de que la situación por la que atraviesan tanto salones de eventos como gimnasios fuera atendida por la titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, Alejandra de la Vega.

“Sí nos recibieron muy cordialmente, sin embargo, no hay una solución de apertura, el fundamento es que para el Consejo Estatal de Salud, los gimnasios son más propensos a tener contagios por Covid-19, pero no entendemos por qué, cuando hay otros espacios a los que les permiten trabajar al 100%”, dijo.

“Nos comentaron que para este sábado a las 3:00 p.m. deberíamos ya tener alguna respuesta, pero independientemente de cuál sea esa respuesta, el lunes abriremos una de nuestras sucursales”, afirmó.

