Alzan la voz por falta de escuelas

Ciudad Juárez.— Habitantes de seis colonias del suroriente de Ciudad Juárez reportaron la falta de acceso que tienen sus hijos a los planteles educativos de nivel básico.

Fueron colonos de los fraccionamientos Parajes de San José, Villas de Alcalá, Senderos del Sol, Senderos de Oriente, Misiones de Creel y Sierra Vista, quienes se reunieron para expresar sus molestias ante esta problemática, a esa queja se le sumó la falta de transporte para llevar a sus hijos a las instituciones.

Es el caso de Sarita Pavón Reyes, quien vive en el fraccionamiento Villas de Alcalá, y tiene tres hijos de 10, 11 y 13 años, que desde hace un año no acuden a la escuela debido a la sobrepoblación de alumnos que hay en las instituciones.

“No encuentro primaria, ya tenemos un año que no van a la escuela, me dicen que no hay cupo, ya fui a la Técnica 93, y a buscar escuela primaria en Parajes de San José, y no encuentro”, dijo la entrevistada.

Además de la falta de cupo en las escuelas, los habitantes refirieron que es complicado el acceso al transporte público para llevar a sus hijos a la escuela.

“Todas las mañanas se batalla para poder cruzar la avenida Fundadores de América y llegar a una escuela; aparte tiene que estar uno ‘toreando’ a los carros que no dejan pasar, también vienen llenos los camiones, vienen siempre a gorro y no dan chance de pasar, aparte de que estamos expuestos a los asaltos porque debemos salir muy temprano para caminar”, dijo una de las entrevistadas.

La denuncia de los colonos se hizo pública en la Asamblea del Comité del Suroriente de Juárez, que se llevó a cabo ayer viernes, en el Parque de las Nueces, ubicado en el fraccionamiento Misiones de Creel.

A la asamblea acudió el diputado local de Morena, Benjamín Carrera Chávez, quien refirió que hicieron un censo en el que se registraron alrededor de 2 mil niños y niñas que no van a la escuela.

“Hicimos un censo, más o menos 2 mil niñas y niños no tienen la posibilidad de estar en la escuela primaria; hay niños de 10 años que no han pisado la primaria, y eso me parece que es muy grave, porque no quiero imaginarme qué va a pasar con esos niños y jóvenes”, dijo Carrera Chávez.

Agregó que el listado se hizo acudiendo a los domicilios en ese sector de la ciudad, apoyado por los comités de vecinos.

Mencionó que acudió al Gobierno del Estado donde presentó los datos que arrojó el censo, y se logró que se abriera un segundo turno en la escuela Alfonso Maldonado, en Senderos del Sol.

Detalló que en algunas escuelas de ese sector hay alrededor de mil niños en cada turno, por lo que se rebasó el cupo de cada salón que debe ser de 35 alumnos, y no de 45, como están ahora.

El diputado comentó que se espera que se construya una primaria y una secundaria en un terreno disponible en el Parque de las Nueces para que aminore el problema.

Maurilio Fuentes, subsecretario de Educación de la Zona Norte, explicó que ya se hizo una preinscripción en febrero, por lo que se están preparando para determinar qué solución le darán a esta problemática.

Confirmó que en esa zona ya se abrieron alrededor de mil cupos para estudiantes debido a que el año pasado se presentó la misma situación; sin embargo, se basarán en los datos que arrojen las siguientes inscripciones para determinar la manera en que se procederá, pero se pretende que no haya niños que se queden fuera de la escuela.