Alrededor de 6 mil personas requieren un trasplante de riñón

En Ciudad Juárez existen alrededor de seis mil personas con problemas renales que necesitan de un trasplante de riñón, pero muchas mueren antes de que alguien les done uno, y esto es por la falta de una cultura de donación de órganos, dio a conocer Rosa María Ortiz, de la Asociación Implantación “Rosa María”.

Precisamente esta agrupación formada por personas que recibieron un riñón, en su mayoría de un familiar, tiene entre sus objetivos promover la donación de órganos, pues existen muchos mitos sobre esto, lo que conlleva a que quienes necesitan de un órgano para seguir viviendo no lo puedan conseguir, señaló.

Dijo que los miembros de la asociación se reúnen con frecuencia para trabajar en distintas acciones encaminadas a la prevención y tratamiento de enfermedades renales, así como también para campañas enfocadas a la donación de riñón.

Ortiz comentó que este fin de semana se reunirán con el propósito de establecer el programa de actividades para el próximo año, entre lo que destaca promover la donación de órganos, además de otras tareas como la carrera por la salud renal, que se organiza en marzo, en el marco del Día Mundial del Riñón, así como las visitas que se hacen a distintos grupos de la comunidad para informar sobre las enfermedades renales.

Este año, dijo, el tema es la Salud Renal para Todos en Cualquier Lugar y es sobre ello que se realizan distintas acciones por parte de la Asociación Implantación “Rosa María”.

“Somos una comunidad que estuvimos debatiéndonos entre la vida y la muerte, yo soy un testimonio de vida por la donación de un riñón, por eso, partiendo de nuestra propia experiencia, damos a conocer a la comunidad toda la información posible sobre los males renales y el trasplante de riñón”, expresó.

La directora de la agrupación explicó que como parte de esta información se da a conocer la situación que enfrentan las personas con males renales, incluso de los alimentos que pueden comer, ya que las instituciones del Sector Salud no dan detalles sobre esto.

“Nosotros como asociación vamos a las empresas a dar información en detalle sobre la prevención y cuidado renal, lo hemos hecho en maquiladoras como Bosch, Foxconn, Eaton y Lear, entre otras, además de escuelas y en los grupos de la comunidad que nos invitan a platicar sobre el tema”, dijo Rosa María Ortiz.

Esta información que se trasmite a la comunidad se las proporciona el Centro Nacional de Trasplantes, y en ella se explica lo que se puede hacer para evitar las enfermedades renales, el tratamiento de las mismas y como ser donadores de órganos, indicó.

Destacó que hay muchos mitos en torno a la donación de órganos, pues no hay una cultura de esto en México y derivado de ello, mucha gente se muere por no encontrar quien le done un órgano.

“Se dan casos de personas que mueren esperando a que les donen un riñón, incluso los familiares, pero es por desconocimiento de esta información, tienen miedo a ser donadores, por eso nosotros promovemos la donación”, dijo Ortiz.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, un trasplante de riñón es un procedimiento quirúrgico para colocar un riñón sano de un donante vivo o fallecido en una persona cuyos riñones ya no funcionan adecuadamente.

Los riñones se encuentran a cada lado de la columna vertebral, tienen aproximadamente el tamaño de un puño y su función principal es filtrar y eliminar los desechos, minerales y fluidos de la sangre mediante la producción de orina.

Cuando los riñones pierden esta capacidad de filtración, se acumulan niveles nocivos de líquido y desechos en el cuerpo, lo cual puede elevar la presión arterial y provocar insuficiencia renal. Esta ocurre cuando los riñones han perdido el 90 % de su capacidad para funcionar normalmente.

Las personas con enfermedad renal terminal deben eliminar los desechos del torrente sanguíneo a través de una máquina (diálisis) o un trasplante de riñón para mantenerse con vida.

Asimismo, se indica que la diabetes y la hipertensión, sumadas al envejecimiento, son los principales factores de riesgo para desarrollar la enfermedad renal crónica, lo que afecta a uno de cada 10 adultos en el mundo.

La Organización Mundial de la Salud señala que realizar actividad física, no fumar, llevar una dieta saludable, comer con poca sal y poca azúcar y chequearse regularmente la presión arterial, pueden prevenir la hipertensión y la diabetes tipo 2, y si se padecen estas enfermedades, debe mantenérselas bajo control para evitar que lleven también a generar daños en los riñones.