Alistan operación de centros de asesoría

Ciudad Juárez— Esta semana, la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) arrancó una consulta dirigida a directores y maestros de escuelas de nivel básico sobre la apertura de los centros de asesoría y aprendizaje, con los que se busca dar atención a alumnos con rezago educativo.

Aunque está previsto que dichos centros de trabajo abran en regiones con semáforo verde, la SEyD lanzó la convocatoria en todo el estado con miras a iniciar a partir del mes de marzo, indicó Eva Trujillo, vocera de la dependencia.

“Vamos a ver con las escuelas y sus directores quiénes están interesados en participar voluntariamente”, comentó.

Dijo que se debe hacer un análisis de cuántas escuelas y cuántos maestros se tienen disponibles, para luego hacer una planeación específica sobre los horarios en que operarán estos centros.

Previamente, en noviembre del año pasado, la Secretaría de Educación y Deporte lanzó el plan de apertura de los centros de asesoría y aprendizaje como un programa piloto que consideraba abrir en Juárez 28 escuelas de manera presencial.

Luego se consideró ésta como una estrategia nacional para empezar en semáforo en amarillo, pero el magisterio de Chihuahua advirtió que no participaría hasta que el semáforo llegara a verde.

Recientemente el secretario general de la sección 42 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), Ever Avitia, mostró la postura del magisterio de no abrir estos centros de asesoría, sino cuando haya garantías de que no existe ningún riesgo de contagio ni para los compañeros docentes, ni para los padres de familia, y sobre todo para los alumnos.

“La posición de la Sección 42 del SNTE es exigir que de forma prioritaria la vacunación contra el Covid sea otorgada a los compañeros maestros antes del regreso presencial en las escuelas”, expresó.

Trujillo, por su parte, indicó que antes de abrir las escuelas de manera presencial también se harán labores de sanitización, esto también previo al arranque de las preinscripciones en nivel básico del 1 de marzo próximo.

