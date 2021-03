Alistan marcha vs pretroncal en la Gómez Morín

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Colectivos en contra de la BRT-2 y ruta pretroncal Gómez Morín preparan una caminata sobre esa vialidad mañana sábado, como parte de las protestas que han emprendido por su rechazo a los proyectos que realiza Gobierno del Estado.

Ricardo Melgoza, representante del colectivo “No al carril confinado”, explicó que la intención de la caminata es recorrer la vialidad por donde circulará el sistema de transporte semimasivo y externar su apoyo a los diferentes plantones que se mantienen sobre el bulevar Gómez Morín desde hace una semana.

“Estamos convocando a toda la ciudadanía a unirse a este movimiento, porque las obstrucciones a las avenidas por estas obras innecesarias y corruptas nos afectan a todos”, dijo.

La caminata iniciará este sábado 27 de marzo a las 10:00 am desde el Puente Rotario, ubicado en la intersección de Gómez Morín y Tecnológico; de ahí, el contingente recorrerá el bulevar hasta la altura de Plaza Cuquita, en donde se encuentra ubicado uno de los plantones en contra de la ruta pretroncal.

El recorrido continuará hasta la calle Faraday, en donde se ubica un segundo plantón, y terminará a la altura de la calle Los Cedros, en donde se encuentra un tercer grupo de manifestantes. Además, se informó que se contempla instalar un cuarto punto en la intersección con la calle Campestre para evitar los trabajos en el sector.

Melgoza recomendó a los interesados en asistir a la protesta acudir con cubrebocas, gel antibacterial, pancartas, agua y protección contra los rayos del sol.

“Nos queda claro que el Estado no escucha, no le importamos, la gente que está tomando las decisiones no vive en Juárez y no les importa lo que pase, si vamos a batallar con el tráfico, o con la contaminación, y en ese sentido, ya no esperamos nada de ellos”, dijo.

En el bulevar, se comenzó con la señalización en los carriles que serán intervenidos, mientras que tres por sentido fueron dejados para la circulación regular del tráfico, según el calendario de Obras Públicas del Estado, los trabajos de la pretroncal contemplan 180 días de ejecución.

Asimismo, los trabajos iniciados corresponden a los tramos 11 y 12, a cargo de Constructora Nirvana y Eco Desarrollos, respectivamente, por los montos de 39 millones 998 mil 132 pesos y 43 millones 506 mil 754 pesos, sin IVA incluido.

