Alistan marcha por las diversidades LGBT+

Ciudad Juárez.- Este mes, la Marcha de las Diversidades Afectivo Sexuales volverá a recorrer la avenida 16 de Septiembre para exigir derechos iguales para la comunidad LGBT+.

El evento que se realiza desde hace 19 años en esta frontera espera la asistencia de más de 18 mil personas el próximo domingo 18 de junio, informó su organizador, Nasho Díaz, quien busca voluntarios para su realización.

PUBLICIDAD

“El recorrido vuelve a ser el tradicional, desde el Parque Borunda hasta el Monumento a Benito Juárez”, con el que Ciudad Juárez celebrará parte de las actividades del Mes del Orgullo LGBT+.

La cita para integrantes y aliados es en el cruce de la calle Gregorio M. Solís y 16 de Septiembre, en donde los participantes comenzarán a concentrarse a partir de las 5:30 de la tarde, para que a las 6:30 el contingente comience a recorrer la avenida caminando, en carros o tráileres decorados.

Al llegar a la avenida Lerdo, los participantes darán vuelta hacia la explanada del Monumento a Benito Juárez, en donde se hará la lectura del posicionamiento y se llevará a cabo un concierto.

De acuerdo con el registro de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), en 2019 se estimaron 18 mil personas en la marcha, entre participantes y espectadores; en 2020, debido a la pandemia por Covid-19, el evento fue virtual; en 2021 se realizó una caravana en vehículos y el año pasado el recorrido fue sobre la avenida Insurgentes, desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) hasta llegar al Monumento a Benito Juárez.

“Este año Coordinación Vial nos dijo que no era posible que pudiéramos utilizar toda la Insurgentes, porque la Insurgentes la ocupa también transporte urbano, entonces afectaríamos a ciudadanos que están esperando su transporte y no hay manera de moverlos de sitio. Aparte, la Insurgentes se nos complicaba porque somos demasiadas personas, no nos pasaron el reporte del año pasado, pero sí vimos que fue superior a la última marcha presencial, que fue la de 2019”, informó Díaz.

El Comité Organizador de la Marcha de las Diversidades Afectivo Sexuales en Ciudad Juárez fue conformado en el año 2005 por integrantes de organizaciones de la sociedad civil e instituciones de salud con trabajo en prevención y atención en VIH, adicciones, masculinidades, feminidades, derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, entre otros temas. Pero cada año se han sumado otras organizaciones para fortalecer la organización de la marcha.

Con el slogan “Juárez diversa”, el 18 de junio la frontera no sólo pintará sus calles de colores, también exigirá por la igualdad de los derechos, ya que en Chihuahua no se ha reformado para crear leyes que puedan darles garantía a las personas de la comunidad LGBT+, como el matrimonio igualitario, no existe una Ley de Género, no se les permite adoptar y no les es válido el concubinato, destacó el activista.

Por eso, este año la marcha es por la fuerza de la comunidad LGBT, “entre iguales y entre aliados podemos convivir y seguir exigiendo lo que por ley debería de tocarnos”, señaló.