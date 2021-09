Alistan maestros marcha a Chihuahua

Ciudad Juárez— Ante la promesa de que habrá justicia para los maestros del estado, la próxima semana docentes en activo y jubilados realizarán una caravana desde este municipio a la ciudad de Chihuahua para solicitar a la gobernadora María Eugenia Campos que cumpla su palabra y dé solución a diversas irregularidades registradas en el magisterio, incluyendo la situación de Pensiones Civiles del Estado (PCE).

“Queremos hablar con ella para recordarle lo que nos prometió en campaña, que se le iba a dar al maestro de todo el estado de Chihuahua justicia. Tenemos compañeros maestros que no se han basificado, maestros que todavía están interinos, maestros que no se les ha pagado, ya tienen hasta tres quincenas, tenemos maestros que ya tienen hasta cuatro años que no se les ha liquidado”, dijo profesor Conrado Cortés, miembro de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Otra de sus demandas será una auditoría para PCE que, en palabras del profesor Conrado, permita rescatar a la institución y con ello el servicio médico brindado a los docentes del estado, pues en los últimos años los derechohabientes afiliados que no pertenecen al magisterio han incrementado su deuda.

Además, explicó que hay casos de maestros a quienes no se les ha pagado su interinato o que a pesar de los años de servicio no han sido basificados, mencionó el caso específico de una docente que lleva 20 años sin basificación a consecuencia de un rezago administrativo y que la administración pasada se comprometió a resolver, pero no lo hizo.

“Tenemos en el estado más de 2 mil maestros que están interinos y no se les ha pagado, otra importante es que están suspendidos todos los ascensos y las plazas que se le dan a los maestros noveles, por este cambio de transición que hicieron pero ya tienen mucho tiempo y los maestros tienen sus necesidades”, dijo el profesor.

En su visita en la ciudad de Chihuahua los maestros pretender entregar un documento a la gobernadora en el que exponen cada uno de los problemas que padece el magisterio en Ciudad Juárez y además hacer de su conocimiento las minutas que la pasada administración firmó y no cumplió, en relación con los maestros interinos a quienes no se les ha pagado ni respetado su basificación.

Entre los puntos demandados se encuentran el rescatar a PCE, realizar una auditoría, dar medicamentos de calidad, trato digno a los trabajadores de la educación en el servicio médico, funcionarios comprometidos con la ciudadanía y atención de las instalaciones de las escuelas.

