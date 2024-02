Alistan extradición de militar acusado de matar a mujer

Ciudad Juárez.- La última fotografía que Aylin Valenzuela compartió en sus redes sociales, donde se observa a su lado a un hombre con una camiseta en color verde y un tatuaje en el brazo, es una pequeña parte de las evidencias que existen contra Saúl L.V. quien es señalado como probable responsable del delito de feminicidio contra la joven madre de familia.

Esa imagen, según narra la madre de Aylin en una de las cuentas en la red Tiktok que ha utilizado desde el crimen de su hija en busca de justicia, ella se la tomó y la compartió, sin saber que sería la última fotografía que tendrían su madre e hijos.

“Él no contaba con que mi hija siempre que salía mandaba ubicación, mandaba fotos, contestaba el teléfono y los mensajes. No era la pareja de mi hija, ella no andaba en drogas ni andaba mal, sólo quería regresar a El Paso, porque estaba de (manera) ilegal”, explica.

La madre de familia ha aportado toda la evidencia posible para que el Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), acuse formalmente al militar estadunidense el próximo miércoles 21 de febrero, cuando sea extraditado a esta frontera y se ejecute la orden de aprehensión en su contra.

Como se informó, el soldado renunció a su derecho para evitar la extradición y será enviado a México para enfrentar cargos de asesinato, de acuerdo con documentos de la Corte en poder de El Diario de El Paso.

Según registros judiciales, el juez federal Miguel A. Torres aprobó la renuncia a la extradición y Saúl L. V., de 23 años, podrá ser juzgado en territorio mexicano.

La extradición está programada para las 10 de la mañana del miércoles 21 de febrero en el Puente Internacional Paso del Norte, según registros judiciales.

La entrega del acusado y evidencia en su contra correrá por parte del Servicio de Marshals de Estados Unidos (U.S. Marshals, por sus siglas en inglés) que se coordinarán con la contraparte mexicana para su traslado a una cárcel juarense.