Alistan en Catedral la misa de Nochebuena

Ciudad Juárez.— El obispo de la Diócesis de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres Campos, celebrará con la comunidad católica la misa de Nochebuena este sábado 24 de diciembre a las 6:00 de la tarde en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, indicó el presbítero Eduardo Hayen.

Compartió que para el domingo 25, durante el día de Navidad, el obispo ofrecerá la misa mayor a las 12:00 del mediodía en el tempo de la Catedral, en donde se espera recibir gran visita de feligreses para celebrar esta fecha tan importante para la Iglesia católica.

El presbítero dio a conocer que las misas durante el domingo se realizarán a partir de las 9:00, 10:00, 11:00 y 12:00 del mediodía, y se retomarán a las 2:00, 4:00, 5:00 y 6:00 de la tarde.

Mientras que las confesiones serán el día viernes a las 4:00 de la tarde, y el sábado 24 del presente mes a las 10:00 de la mañana.

Indicó que la festividad de la Navidad es una de las celebraciones más importantes para la Iglesia católica, ya que se festeja el nacimiento de Jesucristo, quien es el hijo de Dios y encarnó para la salvación de la humanidad.

“Dios viene a visitar a su pueblo, las profecías del Antiguo Testamento, así lo señalaron con el anuncio del ángel a la Virgen María que le anuncia que será la madre del redentor, María da el sí y el verbo se encarna en nuestra humanidad, lo que quiere decir que nació para nuestra salvación y ese niño que nació es el niño que va a morir en la cruz para darnos el perdón de los pecados”, compartió Hayen.

El sacerdote explicó que desde tiempos antiguos las primeras comunidades cristianas se cuestionaron sobre la infancia, vida y quién fue Jesucristo; fue entonces que se comenzó la investigación para conocer más sobre el hijo de Dios.

Invitó a los feligreses a pedirle perdón a Dios por sus pecados y estar en constante oración, para que durante esta temporada esté dentro de los corazones de cada católico.

“Acordarnos que Dios viene a hacer obras maravillosas en cada uno de nosotros, es decir, muchas veces estamos en una ambiente muy pesimista, que es cierto y no lo podemos ocultar, pero el cristiano tiene esperanza en la vida eterna porque sabe que no está solo y sus problemas no se resuelven solos, sino que se resuelven con la visita de Dios”, fueron las palabras del sacerdote.