Alistan dinámicas para recuperar la interacción social

Ciudad Juárez.- Con el fin de desconectar de la tecnología a las personas y que interactúen cara a cara, el club Board Masters CDJ y el equipo PLAY ofrecerán el próximo 23 de marzo una sesión de juegos de mesa para todas las edades en la biblioteca del Parque Central Poniente Hermanos Escobar.

El evento se llevará a cabo de las 12:00 del mediodía a las 3:00 de la tarde, con opciones de juegos clásicos y modernos, “diversión, estrategia y camaradería”, convocaron.

Desde enero del año pasado, el club Board Masters CDJ se reúne con juegos de mesa modernos, como “los conocidos Catán, Dixit y Ticket To Ride (Aventureros al tren); los llamados juegos Party,

que incluyen a Codenames (Código Secreto), Just One, Secret Hitler y Avalon, que suelen ser cortos, de dinámica sencilla e involucran a varios jugadores, hasta juegos con decenas de componentes, complejos, de larga duración y para pocos jugadores (como Dune Imperium, Maracaibo, The Gallerist y Magic Realm)”, se explicó a través de un comunicado de prensa.

Mientras que PLAY, el equipo de la biblioteca del Parque Central, ofrece juegos de mesa clásicos, los cuales “abarcan desde los tradicionales dominó, ajedrez y la lotería hasta el Monopoly, Uno, Conecta 4 y Scrabble”.

En un mundo dominado por la tecnología y las pantallas digitales, el objetivo de Board Masters CDJ es ofrecer una oportunidad para desconectarse y favorecer que las personas interactúen cara a cara en una actividad de ocio que además fomenta la creatividad, la capacidad de concentración, el pensamiento crítico para la resolución de problemas y las habilidades sociales, en un ambiente sano a compartirse con amigos y familiares.

El segundo sábado de cada mes, Board Masters CDJ ofrece sesiones abiertas al público en general, sin costo, orientadas a jugadores de 15 años en adelante, siempre y cuando los menores acudan acompañados de su mamá, su papá o un tutor.

Las próximas reuniones serán el sábado 13 de abril en el Museo de Arte en el circuito Pronaf y el 11 de mayo, en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal.

Para mayor información sobre el evento del próximo fin de semana o las actividades mensuales puede visitar la página Facebook: board masters cdj. (Hérika Martínez Prado)