Alistan casa de transición para víctimas de violencia

Ciudad Juárez contará con la primera casa de transición para mujeres que sufren violencia familiar y no tienen un lugar donde refugiarse, después de haber dejado su hogar.

La casa de transición es la etapa final para que regresen a la sociedad, después de haber asistido a una casa de emergencia, luego a un refugio por seis meses y en la casa de transición podrán permanecer otros seis meses más, explicó la directora del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), Elvira Urrutia Castro.

La vivienda la adquirió el Municipio por la cantidad de 2 millones 300 mil pesos.

Actualmente hay en operación en la ciudad una casa de emergencia y tres refugios, operados por asociaciones civiles, y en los tres hay actualmente unas 20 mujeres, aseguró Urrutia.

Expuso que el refugio es la tercera opción para las mujeres que sufren violencia grave; la primera es llevarlas, junto con sus hijos, a una red de confianza, es decir, trasladarlas a casa de algún familiar cercano, la segunda es reubicarlas a otro estado o ciudad donde tengan un espacio seguro.

“Cuando la mujer acepta el refugio es porque ya no encontramos otras alternativas”, manifestó.

Dijo que posteriormente en la casa de transición se cierra el modelo integral de atención a las víctimas de violencia grave, y es donde se preparan para un proceso de reinserción a la comunidad.

“Porque saliendo de un refugio, después de haber estado encerrada en un proceso, ¿a dónde vas? No tienes para una renta, no tienes un trabajo, tus hijos dejaron la escuela, y ahora van a tener un espacio donde no van a pagar renta y van a convivir con otras mujeres que han vivido lo mismo”, manifestó Urrutia.

En reunión de la comisión de la Familia y Asistencia Social se revisó ayer la adquisición por parte del Municipio de la casa de transición.

El avance de la compra se abordó durante la junta en la que participaron el regidor Enrique Torres Valadez, coordinador de la cartera y las regidoras Karla Michaeel Escalante Ramírez y Mireya Porras Armendáriz.

Torres Valadez afirmó que ya se tiene una propiedad, que tiene un precio de 2.3 millones de pesos, consta de 600 metros cuadrados, y cuenta con ocho habitaciones, áreas comunes y patio.

El director de Gobierno, Óscar Murillo Delgado, indicó que el costo de la casa era de 3 millones 200 mil pesos, pero se hizo una negociación y quedó en 2 millones 300 mil pesos.

Agregó que en los siguientes días se cumple con el pago de la propiedad y los procesos legales de compra-venta para que empiece a equiparse y posteriormente a ocuparse.

