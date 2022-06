Alistan Canje de Armas 2022

Ciudad Juárez.- Como parte de las acciones encaminadas a evitar hechos violentos entre la población, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), a través de la Guarnición de la plaza en Ciudad Juárez, informó que prepara la instalación de módulos para llevar a cabo la Campaña de Canje de Armas 2022.

El Coronel de Infantería Diplomado del Estado Mayor, Marcos Alonso Gastélum Antuna, Mayor de Órdenes de la Guarnición Militar del Noveno Regimiento, explicó en un comunicado que para que esta jornada sea exitosa es importante la participación ciudadana, pues la posesión de armas es un factor determinante en el incremento de hechos delictivos. "Entre menos armas, mayor es la seguridad".

PUBLICIDAD

Los módulos de Canje de Armas son establecimientos que serán colocados en puntos estratégicos en los que se recibe armamento y municiones sin problemas legales por la entrega.

A cambio se proporciona un recurso económico a la persona que participe en dicha actividad, de acuerdo a un tabulador propuesto que depende de las características del material recibido.

"El objetivo es retirar de todas las casas de Juárez la mayor cantidad de armas; pues tener armas en casa es muy peligroso, tanto para las familias, como para los niños y no protegen de nada”, añadió.

Si la persona tiene una pistola en casa y no está registrada, puede tener problemas legales más graves; “por eso es que invitamos a la población, pues entre menos armas haya, es mayor la seguridad".

Se sabe que hay personas que conservan armas en casa y muchas veces no las quieren tener, pero no saben cómo deshacerse de ellas, ya que tienen miedo de que las autoridades les castiguen por no contar con los permisos correspondientes.

Ante ello, dijo que una vez que decidan canjearla, “no les hacemos ninguna pregunta; el objetivo que busca la Secretaría de la Defensa es retirar las armas, por eso no preguntamos su procedencia, no preguntamos el nombre de quién la da, únicamente recibimos el arma, checamos su matrícula, pero no trae ninguna consecuencia legal para quien la trae”.

Para llevar a cabo el canje, se pide que el arma no sea trasladada a simple vista, debe estar oculta, ya sea en una bolsa, una mochila, incluso envuelta en alguna tela o prenda.

El Mayor se Órdenes añadió que si por alguna razón se siente inseguridad en el trayecto se puede pedir a alguna corporación policiaca o de las fuerzas armadas que le escolte hasta el punto de canje.

“Sí es su deseo podemos hacer esa coordinación, nos avisan y los acompañamos hasta el punto”, dijo.

En cuanto el arma es recibida, se procede a la destrucción en el mismo lugar, para que el ciudadano se cerciore de la transparencia del programa, informó.

Remarcó que además de deshacerse de lo que puede traer un problema grave en el hogar, la persona también recibe un beneficio económico, el cual va de acuerdo al arma que presente y su estado.

En el caso de una pistola, de las cuales se denomina, arma corta, el monto a recibir va de “los mil 500 hasta los 8 mil pesos, dependiendo de las condiciones en que se entregue el artefacto.

También los niñas y niños pueden participar

Gastelum Antuna agregó que también se busca la participación infantil, pues niñas y niños que lleven sus juguetes bélicos recibirán una remuneración económica o se les cambiará por uno que no sea violento.